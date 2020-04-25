DW представляет лауреатов немецкого "Оскара" (фотогалерея)

Названы лучшие немецкие фильмы года

"Крушители системы"

Сразу 8 наград получила эта лента - в том числе в номинации "Лучший художественный фильм". Лучшей актрисой названа Хелена Ценгель, исполнительница роли девочки Бенни. Ни в одной школе, ни в одном интернате она надолго не задерживается. Ее приступы неконтролируемой агрессии пугают даже родную мать, которая боится собственной дочери. А Бенни только одного и хочет в жизни - вернуться домой к маме.