 DW отвергает угрозы со стороны Госдумы | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

DW отвергает угрозы со стороны Госдумы

Deutsche Welle отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, в ответ DW пригрозили лишить аккредитации. Гендиректор Лимбург отверг обвинения в адрес компании.

Здание Deutsche Welle в Бонне

Здание Deutsche Welle в Бонне

Генеральный директор немецкой общественной телерадиокомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) отверг обвинения в адрес DW во вмешательстве во внутренние дела России. Соответствующее заявление он сделал в среду, 4 сентября.

Компанию Deutsche Welle упрекают в том, что в публикации в Twitter она якобы призывала к участию в несанкционированной акции в Москве 27 июля. В своем твите DW рассказывала о демонстрации в российской столице и цитировала, в частности, лозунг митингующих.

DW направила послание российской Госдуме, в котором говорится: "Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств".

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg), в свою очередь, отреагировал на заявления председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василия Пискарева:

"Мы всегда готовы к обсуждению и приглашали господина Пискарева, однако все же необходимо договориться о рамочных условиях диалога. Эта "повестка с требованием явиться" определенно не является правильным путем для обмена мнениями. Угроза лишить аккредитации показывает характер этого приглашения. Мы являемся независимой общественно-правовой медиакомпанией и не позволим себя шантажировать. Кроме того, мы всегда ясно давали понять, что не вмешивались во внутренние дела России и не будем этого делать и в дальнейшем. Мы также не призывали в твите к демонстрации, а только лишь цитировали ее участников. Это настолько очевидно, что мы не можем понять, из-за чего возник переполох. Обвинение в том, что мы нарушили российские законы, абсолютно абсурдно".        

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ в настоящее время изучает, в какой степени недавние протесты оппозиции в Москве могли быть поддержаны из-за границы.

В проблему вовлечены Мас и Лавров

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) уже решительно отверг это на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в августе. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев 4 сентября призвал Deutsche Welle предстать перед парламентской комиссией. Он сообщил агентству "Интерфакс", что может отозвать аккредитацию телерадиокомпании или ее отдельных сотрудников для работы в России, если повторное приглашение не будет принято.

Контекст

До выборов в Мосгордуму остается меньше недели. Корреспондент DW понаблюдала, как самовыдвиженцы и партийные кандидаты проводят свои предвыборные кампании. (03.09.2019)

Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)

В Москве в течение нескольких недель продолжались протесты против недопуска оппозиционных независимых кандидатов для выборов в Мосгордуму 8 сентября. Тысячи митингующих были заключены под стражу, в том числе был на время задержан корреспондент Deutsche Welle. Впоследствии DW обвинила Россию в использовании "методов полицейского государства".

Кроме того, посол США в Москве Джон Хантсман должен дать показания перед комиссией Госдумы. Посольство разместило на своем сайте оповещение о мерах безопасности, в том числе карту с указанием маршрута оппозиции. Российские политики расценили это как призыв к участию в демонстрации.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 20:36

Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Как на разгон митинга в Москве реагирует Запад и что произошло с Навальным? DW Новости  

Также по теме

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

РФ обвиняет Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела 05.08.2019

Недавние акции протеста в Москве закончились задержаниями их участников. Теперь в России обвиняют DW во вмешательстве во внутренние дела. DW обвинения отвергает.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

DW решительно отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ 19.08.2019

В Госдуме РФ утверждают, что Deutsche Welle призывала жителей Москвы к участию в несанкционированной акции протеста. DW отвергает эти обвинения.

Opening ceremony / Peter Limbourg (DW, Director General, Germany)

Петер Лимбург переизбран на посту генерального директора DW 28.09.2018

Переизбрание Лимбурга единогласно одобрил Совет по вещанию DW на заседании в Берлине.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Спор о выборах в России и лидерах - по уму и по совести  

Болгария попросила РФ не называть "освобождением" приход Красной армии  

Посадить до выборов: первые приговоры за протесты 27 июля  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно