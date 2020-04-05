DW отвергает новые обвинения со стороны России

Пресс-секретарь Deutsche Welle Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) отверг обвинения Госдумы РФ в связи с освещением DW событий в России. Российский парламент обвинил медиакомпанию в "неверном освещении действий России по борьбе с коронавирусной инфекцией". На данный момент DW не получила официального уведомления о претензиях к работе медиакомпании.

Претензии по поводу освещения пандемии коронавируса

Как заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, речь идет о статье DW, в которой приводится "мнение правозащитников из признанной нежелательной организации "Открытая Россия" о том, что принятые в РФ законы по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе, якобы, являются ограничением свободы слова". Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 5 апреля на сайте Госдумы.

Кроме DW упоминаются другие СМИ: американский радиовещатель "Радио Свобода" и онлайн-издание "Медуза", которые, по словам Пискарева, распространяют не соответствующую действительности информацию о том, что в России существует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких.

DW отвергает обвинения

Предположительно, обвинения Думы связаны с опубликованной в субботу, 4 апреля, статьей русской редакции DW о расследовании, ведущемся в связи с распространением информации о коронавирусе в Санкт-Петербурге, которая, якобы, не соответствует действительности. "DW процитировала адвоката женщины, проходящей свидетелем по данному делу, а также координатора организации "Правозащита Открытки", которая предоставила ей этого адвоката, - пишет пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт. - Это обычное освещение события".

Особенно в нынешней ситуации общество имеет право на получение полной информации. "Тот факт, что DW или СМИ в целом могут оказаться объектом наблюдения в связи с их освещением последствий пандемии коронавируса в России, вызывает тревогу", - отмечает Юмпельт. Использование подобных мер - это "выражение неуверенности", - заявил пресс-секретарь DW.

Летом 2019 года Госдума уже предъявляла претензии к DW. Российские политики обвинили медиакомпанию в призывах к участию в массовых протестах в Москве. Возможным последствием этих обвинений могла стать утрата корреспондентами DW в России их разрешения на работу. Тогда к решению проблемы подключился министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). В итоге глава МИД РФ отказался от санкций в отношении DW и других иностранных СМИ.

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