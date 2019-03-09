DW и партнеры запустили новый канал в YouTube на турецком языке

В понедельник, 29 апреля, в YouTube начал вещание канал + 90 на турецком языке - совместный проект DW, британской медиакомпании BBC, французской телекомпании France24 и американской Voice of America. Новый новостной ресурс должен привлечь внимание не только жителей Турции, но и лиц турецкого происхождения, проживающих за пределами страны. Его цель - обеспечить пользователям доступ к репортажам, интервью и видеосюжетам, в которых будет освещаться широкий круг социально-политических тем.

Петер Лимбург (второй слева) с представителями партнерских медиакомпаний в Стамбуле, 29 апреля

"С помощью канала в YouTube мы хотим предоставить пользователям достоверную информацию, которая поможет им сформировать независимое мнение", - пояснил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg), запустивший канал вместе со своими партнерами во время пресс-конференции в Стамбуле. На платформе уже размещено много видеоматериалов, в том числе репортажи на такие темы, как кризис в турецкой строительной отрасли и детские браки.

Окно в Европу

Как отмечают в DW, идея создания независимого канала возникла у западных медиакомпаний ввиду усиливающихся в Турции авторитарных тенденций. На этом фоне продвижение европейских ценностей в стране становится весьма непростой задачей. "Работать журналистом в Турции становится все сложнее, и потенциальные партнеры все чаще отказываются сотрудничать с независимыми западными СМИ", - говорится в плане развития DW на 2018-2021 годы.

В начале апреля Петер Лимбург представил турецкий канал в YouTube и в немецком бундестаге. Депутаты от всех групп поддержали проект и назвали создание канала давно назревшим шагом.

Лимбург также подчеркнул, что DW и ее партнеры придают большое значение сбалансированному журналистскому контенту. Поэтому западные медиакомпании заранее проинформировали турецкие власти о запуске нового канала в YouTube, призвав их в случае необходимости не отказывать его журналистам в интервью. Тем самым можно было бы добиться того, чтобы в программах был отражен весь спектр мнений, что особенно важно при освещении сложных тем.

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