Духовное управление мусульман отозвало фетву о многоженстве

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ отозвал богословное заключение (фетву) "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", которое разрешало религиозное многоженство. Об этом в понедельник, 23 декабря, в своем Telegram-канале сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов.

"Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику", - говорится в опубликованном им посте.

Фетва о многоженстве в России и реакция Генпрокуратуры

19 декабря Совет улемов ДУМ РФ выпустил фетву, в которой говорится, что мужчины-мусульмане могут заключать до четырех религиозных браков. В ней оговаривался список причин, по которым может быть заключен дополнительный брак, а также условия, на которых допускается религиозное многоженство.

23 декабря Генпрокуратура РФ внесла представление председателю ДУМ из-за выпущенной Советом улемов фетвы, сообщило российское государственное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники. "Согласно положениям статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях в том числе по религиозной принадлежности", - приводят слова своего собеседника журналисты.