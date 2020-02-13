Дрезден на рассвете (фото)

Сейчас в это трудно поверить, но в феврале 1945 года исторический центр Дрездена был полностью разрушен в результате бомбардировок. На восстановление ушли десятки лет.
Дрезден • Этот старинный город красив в любое время года и суток, но особенно прекрасен в ранние утренние часы. Улицы пусты, поэтому можно в тишине насладиться красотой "Флоренции на Эльбе" - так немцы называют административный центр федеральной земли Саксония.
С 13 по 15 февраля 1945 года в результате бомбардировок, осуществленных Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США около четверти промышленных предприятий Дрездена и около половины остальных зданий были либо уничтожены, либо серьезно повреждены.
По масштабам разрушений и числу жертв Дрезден - далеко не лидер среди городов, ставших целью бомбардировок во время Второй мировой войны. Но именно Дрезден ассоциируется в коллективном сознании немцев со страданиями гражданского населения.
На восстановление большей части уникальных архитектурных памятников эпохи барокко - театров, дворцов, музеев, парковых ансамблей - ушло более 40 лет.
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