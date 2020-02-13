 Дрезден на рассвете (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.10.2020

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По Германии

Дрезден на рассвете (фото)

Сейчас в это трудно поверить, но в феврале 1945 года исторический центр Дрездена был полностью разрушен в результате бомбардировок. На восстановление ушли десятки лет.

Утренний Дрезден

Дрезден • Этот старинный город красив в любое время года и суток, но особенно прекрасен в ранние утренние часы. Улицы пусты, поэтому можно в тишине насладиться красотой "Флоренции на Эльбе" - так немцы называют административный центр федеральной земли Саксония.

Утренний Дрезден
Утренний Дрезден

С 13 по 15 февраля 1945 года в результате бомбардировок, осуществленных Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США около четверти промышленных предприятий Дрездена и около половины остальных зданий были либо уничтожены, либо серьезно повреждены.

Утренний Дрезден

По масштабам разрушений и числу жертв Дрезден - далеко не лидер среди городов, ставших целью бомбардировок во время Второй мировой войны. Но именно Дрезден ассоциируется в коллективном сознании немцев со страданиями гражданского населения.

На восстановление большей части уникальных архитектурных памятников эпохи барокко - театров, дворцов, музеев, парковых ансамблей - ушло более 40 лет.

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  • Бомбардировщик Ланкастер

    Дрезден под бомбами

    Британские бомбардировщики

    Первыми бомбить Дрезден должны были американцы. Но из-за низкой облачности 13 февраля 1945 года в небо поднялись британские эскадрильи.Тяжелые бомбардировщики "Ланкастер" Королевских военно-воздушных сил Великобритании были уже почти над городом, когда в 21 час 45 минут в Дрездене завыли сирены воздушной тревоги.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Тотальные разрушения

    Бомбардировка Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля проходила двумя волнами с трехчасовым перерывом между первым и вторым воздушным налетом. Первый продолжался всего 15 минут. Но уже после него плотно застроенный Дрезден пылал одним гигантским пожаром, превратившим центр города в пепелище.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Огненный смерч

    Бомбардировщики сбрасывали на город сначала фугасные бомбы, которые разрушали крыши и обнажали деревянные конструкции зданий, затем - зажигательные. Второй авиалет был особенно страшен для пожарных служб и спасателей, а также для тех, кто еще оставался в живых в этом огненном аду. Цифры погибших называют разные. Большинство экспертов считает, что было около 25000 жертв.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Из руин и пепла

    До февраля 1945 года Дрезден практически не подвергался бомбежкам со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. За три февральских дня, которые продолжались воздушные налеты, было разрушено около четверти промышленных предприятий и больше половины непромышленных зданий. От жилых домов в центральной части города остались только руины. Восстанавливать город из пепла предстояло женщинам.

  • Руины Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    В назидание потомкам

    Во время бомбожек 13-15 февраля 1945 года была разрушена и Фрауэнкирхе - один из самых знаменитых лютеранских храмов. Власти ГДР не стали ее восстанавливать и превратили в мемориал. Лишь после воссоединения Германии началось восстановление барочной церкви. Венчающий ее крест был изготовлен в Англии сыном пилота, участвовавшего в бомбардировке Дрездена.

  • Восстановленная Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    Символ Дрездена в новой красе

    Торжественное открытие восстановленного собора состоялось в 2005 году. Черными пятнами на светлом фасаде Фрауэнкирхе выделяются оригинальные камни, сохранившиеся после бомбардировок.

  • Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Барочные фасады

    Дрезден снова считается одним из красивейших городов Германии и пользуется большой популярностью у туристов. До Второй мировой войны население Дрездена составляло 642 тысячи человек. Сегодня в столице федеральной земли Саксония проживает около 550 тысяч.

  • Годовщина бомбардировок Дрездена

    Дрезден под бомбами

    Поляризующая память

    Город восстановлен. Но бомбардировки Дрездена не забыты. Они и сегодня вызывают споры и провоцируют конфликты. В них вовлечены историки, политики, антифашисты, неонацисты, пацифисты, депутаты, представители гражданских инициатив и церквей. Каждый год в феврале в Дрездене бушуют страсти: как отмечать годовщину бомбардировок и стоит ли это делать вообще.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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