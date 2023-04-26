"Досье": РФ надеется восстановить влияние в странах Балтии

В Кремле разработана стратегия по влиянию на внутреннюю политику стран Балтии. Россия планировала обеспечить лояльность балтийских правительств и не допустить создания в Балтии новых баз НАТО, сообщил центр "Досье".

В Кремле разработали стратегии по восстановлению влияния России в странах Балтии, но ее реализации мешает война в Украине, сообщил в среду, 26 апреля, расследовательский центр "Досье" со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение консорциума международных журналистов.

Из материалов следует, что документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации на эстонском, латвийском и литовском направлении" был разработан в управлении по приграничным связям администрации президента при содействии спецслужб еще в 2021 году. Отмечается, что то же самое управление разрабатывало и стратегию по поглощению Беларуси к 2030 году и вмешательству в политику Молдовы.

Усиление влияния в Балтии

Российские чиновники намеревались манипулировать местными бизнесменами, чтобы обеспечить лояльность балтийских правительств. Бизнесменов планировалось вербовать с помощью обещаний открыть им российский рынок, если их страны изменят политику в отношении Москвы. В Кремле надеялись сформировать сеть "мягкой силы" из организаций, выступающих за сотрудничество с Россией.

Другой крупной целью объявлялось недопущение милитаризации стран Балтии и создания новых баз НАТО на их территории.

Стратегия по Латвии

Латвию Кремль планировал вовлечь в общую с Россией повестку (экология балтийского региона, образование, культура, гуманитарное сотрудничество) при помощи существующих региональных форматов, например Совета государств Балтийского моря. В этой стране Россия намеревалась создавать новые пророссийские общественные структуры, фонды, НКО и НПО.

В торгово-экономической сфере планировались переориентация российских грузопотоков на порты Северо-Запада России, размещение латвийских производств на территории России и продвижение российских товаров на латвийский рынок.

К 2030 году Кремль надеялся добиться признания в Латвии русского языка в качестве государственного, решить проблему массового безгражданства бывших граждан СССР и вовлечь Латвию в политические союзы с Россией.

Стратегия по Литве

В Литве кремлевские стратеги рассчитывали предотвратить "наращивание военного присутствия США и других стран НАТО" на территории Литвы, сократить количество и масштабы военных учений НАТО и не допустить втягивания постсоветских государств в сферу влияния НАТО со стороны Литвы.

В гуманитарной сфере планировалось расширение российского культурного присутствия, сохранение системы русскоязычного образования, памятников, а также противодействие "фальсификации истории" и "героизации нацизма".

К 2030 году в Кремле надеялись создать в Литве условия, в которых руководство этой страны признает ущерб своей национальной безопасности от наращивания военного присутствия НАТО в регионе, восстановить конструктивные двусторонние отношения, в том числе в военной сфере, и обеспечить появление политиков, стремящихся к развитию литовско-российских отношений.

Стратегия по Эстонии

В Эстонии кремлевские стратеги планировали противодействовать попыткам эстонских властей развивать в российских регионах сепаратизм среди представителей финно-угорских народов и одновременно формировать пророссийские настроения среди политических и военных элит Эстонии, противодействовать усилиям НАТО по "милитаризации" этой страны.

В гуманитарной сфере делалась ставка на пропаганду российской культуры, работу с детьми и молодежью, в экономической - на привлечении эстонских инвестиций в приграничные регионы России, а эстонских технологий - в интересующие Россию сферы, например, в сланцехимию и зеленую энергетику.

К 2030 году в Кремле надеялись восстановить отношения с Эстонией в политической, военно-технической сферах и безопасности, усилить эффективность пророссийских групп влияния и обеспечить полномасштабное торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Смотрите также: