Дональд Трамп выступил с прощальной речью

Действующий президент США Дональд Трамп обратился с прощальной речью к американцам. Он подвел позитивный итог своего президентского срока и заявил, что молится за "успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки", не назвав избранного президента Джо Байдена по имени. Видеозапись была опубликована на канале Белого дома в Youtube во вторник, 19 января.

В своей речи Дональд Трамп отметил, что горд тем, что был "первым президентом США, который за последние десятилетия не начал ни одной новой войны". "Мы построили крупнейшую экономику в истории мира", - заявил Трамп.

В свою очередь, Дональд Трамп осудил политическое насилие и беспорядки в Капитолии, заявив, что это "атака на все, что мы как американцы ценим". "Движение, которое мы начали, это только начало", - подчеркнул Трамп в то же время, обращаясь к своим сторонникам.

Майк Пенс не станет прощаться с Трампом

Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Джо Байдена, назначенной на 20 января. Таким образом, он станет первым американским президентом за 150 лет, который пропустит инаугурацию нового главы государства.

В свою очередь, действующий вице-президент США Майк Пенс пропустит прощальное мероприятие по случаю отбытия Дональда Трампа из Вашингтона во Флориду. Это следует из опубликованного расписания Пенса. В то же время Майк Пенс планирует посетить инаугурацию Джо Байдена.

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