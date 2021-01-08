 Дональд Трамп выступил с прощальной речью | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Дональд Трамп выступил с прощальной речью

Трамп заявил, что молится за "успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки", не назвав Байдена по имени.

Действующий президент США Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп обратился с прощальной речью к американцам. Он подвел позитивный итог своего президентского срока и заявил, что молится за "успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки", не назвав избранного президента Джо Байдена по имени. Видеозапись была опубликована на канале Белого дома в Youtube во вторник, 19 января.

В своей речи Дональд Трамп отметил, что горд тем, что был "первым президентом США, который за последние десятилетия не начал ни одной новой войны". "Мы построили крупнейшую экономику в истории мира", - заявил Трамп.

В свою очередь, Дональд Трамп осудил политическое насилие и беспорядки в Капитолии, заявив, что это "атака на все, что мы как американцы ценим". "Движение, которое мы начали, это только начало", - подчеркнул Трамп в то же время, обращаясь к своим сторонникам.

Майк Пенс не станет прощаться с Трампом

Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Джо Байдена, назначенной на 20 января. Таким образом, он станет первым американским президентом за 150 лет, который пропустит инаугурацию нового главы государства.

В свою очередь, действующий вице-президент США Майк Пенс пропустит прощальное мероприятие по случаю отбытия Дональда Трампа из Вашингтона во Флориду. Это следует из опубликованного расписания Пенса. В то же время Майк Пенс планирует посетить инаугурацию Джо Байдена.

Смотрите также:

  • Дебаты в здании Конгресса по результатам президентских выборов в США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.

  • Сторонники Трампа у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.

  • Столкновения полицейских и протестующих у Капитолия в Вашингтоне

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

  • Полицейский у Капитолия в Вашингтоне распыляет слезоточивый газ

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Стражи порядка применили слезоточивый газ.

  • default

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.

  • Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.

  • Демонстрант в здании Конгресса с флагом в поддержку Дональда Трампа

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.

  • Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.

  • К Капитолию в Вашингтон прибыла Национальная гвардия

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

  • В Конгрессе США возобновилось обсуждение итогов выборов

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.

  • Лидер демократов в Сенате Чак Шумер

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".

    Автор: Павел Мыльников


Смотреть видео 02:36

20 тысяч солдат вокруг Капитолия: как это выглядит? (15.01.2021)

Контекст

Чему научил штурм Капитолия депутатов бундестага

Штурм здания Конгресса сторонниками президента США Трампа шокировал депутатов бундестага. Возможно ли подобное в Германии и при чем здесь Россия? Что говорят об этом депутаты - у DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

США против "Северного потока-2": санкции вступят в силу (19.01.2021)  

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена (13.01.2021)  

Также по теме

USA Amtsübernahme Trump

Трамп не намерен присутствовать на инаугурации Байдена 08.01.2021

Трамп решил прервать давнюю традицию и не приходить на инаугурацию своего преемника Байдена. Присутствие на церемонии уходящего президента США считается знаком примирения после жесткой избирательной кампании.

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена (13.01.2021) 13.01.2021

Вокруг Капитолия усилена охрана, магазины закрывают витрины деревянными щитами, а власти Вашингтона не рекомендуют американцам выходить на улицу в день инаугурации. Все эти меры приняты из-за опасения новых беспорядков.

Washington Sturm auf US-Kapitol | Protestler sitzt im Senat

Опрос: Большинство американцев - за немедленную отставку Трампа 08.01.2021

57 процентов американцев выступают за отстранение Дональда Трампа с поста президента США, свидетельствует опрос. Байден требует тщательно расследовать штурм Капитолия.

Реклама

Самые читаемые

Жесткий локдаун в ФРГ продлен до 14 февраля  

Смертность от ковида и статистика: почему в Германии растет число умерших  

Вакцины от COVID: немецкий ученый об их эффективности и безопасности  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно