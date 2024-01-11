"Дом Москвы" в Риге переведен в собственность Латвии

Власти России использовали здание "Дома Москвы" в Риге для "оправдания агрессивных действий и прокремлевских интерпретаций истории", говорится в заявлении латвийского парламента.

Здание культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге передается в собственность латвийского государства, соответствующий законопроект одобрен сеймом Латвии. Об этом говорится в сообщении на сайте латвийского парламента, размещенном в четверг, 11 января. Здание передут министерству транспорта.

Законопроект одобрили 70 парламентариев, 11 проголосовали против и 9 воздержались, сообщило издание Delfi. По его данным, здание принадлежало департаменту собственности города Москвы.

Россия использовала "Дом Москвы" как "инструмент внешней политики, с помощью которого целенаправленно распространяла пропаганду, оправдывающую свои агрессивные действия и прокремлевские интерпретации истории", говорится в заявлении, опубликованном на сайте латвийского сейма. В парламенте также утверждают, что и после начала войны против Украины в "Доме Москвы" проходили мероприятия в поддержку агрессивной политики РФ.

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