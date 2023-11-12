Президент Латвии призвал продолжать поставки оружия Украине

Если мы остановим Россию в Украине, то Москва не сможет бросить вызов другим странам, заявил Эдгарс Ринкевичс. Президент Латвии допустил новые атаки РФ на украинскую энергоинфраструктуру.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал страны, сомневающиеся в необходимости дальнейшей военной поддержки Украины, продолжать поставлять Киеву оружие, чтобы не дать украинцам проиграть и удержать Россию от угроз другим государствам в будущем. "Важно действительно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам", - заявил он в интервью агентству Associated Press , опубликованном в воскресенье, 12 ноября.

По словам латвийского лидера, украинские военные сражаются "очень храбро" и Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского предоставить больше оружия, "потому что мы не предоставили столько, сколько должны были".

Важно поддерживать как Украину, так и Израиль

При этом важно, чтобы Запад поддерживал как Украину, так и Израиль в борьбе с нападками на "наши ценности" и международный порядок, заявил Ринкевичс. Он отметил необходимость добиться гуманитарных пауз в боевых действиях в секторе Газа для оказания помощи палестинскому гражданскому населению.

В интересах безопасности НАТО "рассматривать оба случая одинаково", сказал он. "Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", -добавил президент Латвии.

Россия планирует длительную войну в Украине

Ринкевичс отметил, что Россия сейчас мобилизует экономику, ресурсы и военную технику "для очень долгой войны". Она пыталась выиграть войну быстро, но поняла, что не может, и теперь Москва хочет "задушить" Украину, сказал он, прогнозируя повторные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшие месяцы.

Латвийский лидер также призвал Евросоюз и НАТО готовиться к длительной войне РФ против Украины. "ЕС осознал, что нам нужно больше обороны и вооруженных сил. И на данном этапе я хотел бы, чтобы этот процесс был немного быстрее. Но, тем не менее, сейчас эти вещи наконец-то движутся", - сказал он.

Смотрите также: