Президент Латвии призвал продолжать поставки оружия Украине
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал страны, сомневающиеся в необходимости дальнейшей военной поддержки Украины, продолжать поставлять Киеву оружие, чтобы не дать украинцам проиграть и удержать Россию от угроз другим государствам в будущем. "Важно действительно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам", - заявил он в интервью агентству Associated Press, опубликованном в воскресенье, 12 ноября.
По словам латвийского лидера, украинские военные сражаются "очень храбро" и Запад обязан отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского предоставить больше оружия, "потому что мы не предоставили столько, сколько должны были".
Важно поддерживать как Украину, так и Израиль
При этом важно, чтобы Запад поддерживал как Украину, так и Израиль в борьбе с нападками на "наши ценности" и международный порядок, заявил Ринкевичс. Он отметил необходимость добиться гуманитарных пауз в боевых действиях в секторе Газа для оказания помощи палестинскому гражданскому населению.
В интересах безопасности НАТО "рассматривать оба случая одинаково", сказал он. "Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", -добавил президент Латвии.
Россия планирует длительную войну в Украине
Ринкевичс отметил, что Россия сейчас мобилизует экономику, ресурсы и военную технику "для очень долгой войны". Она пыталась выиграть войну быстро, но поняла, что не может, и теперь Москва хочет "задушить" Украину, сказал он, прогнозируя повторные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру в ближайшие месяцы.
Латвийский лидер также призвал Евросоюз и НАТО готовиться к длительной войне РФ против Украины. "ЕС осознал, что нам нужно больше обороны и вооруженных сил. И на данном этапе я хотел бы, чтобы этот процесс был немного быстрее. Но, тем не менее, сейчас эти вещи наконец-то движутся", - сказал он.
Смотрите также: