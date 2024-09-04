Доля "зеленой" энергии в Германии превысила 60 процентов

В Германии объем энергии, полученной из возобновимых источников, в первом полугодии 2024 года составил 135,2 млрд кВт/ч, что на 9,1% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Таким образом, доля "зеленой" энергии в общем объеме энергии, произведенной в Германии в первом полугодии 2024 года, составила 61,5% - максимум в данной области за весь период ведения подобной статистики, то есть с 2018 года. Об этом сообщает сообщает Федеральное статистическое ведомство в среду, 4 сентября.

Для сравнения: в первом полугодии 2023 года доля "зеленой" энергии в энергетике ФРГ составляла 53,3%.

Указывается, что основной прирост пришелся на энергию ветра. Объем энергии, произведенной из этого источника в первом полугодии 2024 года, в годовом сравнении вырос в этот период на 11,9% - с 65,5 до 73,4 млрд кВт/ч. "Такой прирост стал результатом особенно ветреного первого полугодия 2024 года", - поясняет германское статистическое ведомство в Висбадене.

Самые важные альтернативные источники энергии в Германии

В плане национального производства энергии в Германии энергия ветра оказалась самым важным источником. Ее доля в энергопроизводстве ФРГ составила 33,3%.

В то же время увеличилась и доля энергии, выработанной при помощи солнечных батарей: до 13,9%. В абсолютных величинах объем произведенной из этого источника энергии увеличился в первом полугодии 2024 года по сравнению с показателями год назад с 28,2 до 30,5 млрд кВт/ч. Эксперты объясняют это развитие строительством новых установок для производства солнечной энергии.

Доля угля в энергетике Германии

Между тем уголь остается в Германии вторым по значимости источником энергии. В первом полугодии 2024 года на него пришлось 20,9% от всей энергии, произведенной в стране. При этом объем такой энергии в ФРГ сократился с первого полугодия 2023 года с 62,5 до 45,9 млрд кВт/ч. "Это самый малый объем энергии, произведенной из угля, который регистрировали за полугодие с момента начала ведения статистики в 2018 году", - отмечает Федеральное статистическое ведомство.

Увеличение импорта электроэнегрии в ФРГ

Объем импорта электроэнергии в Германию в первом полугодии 2024 года вырос в годовом сравнении на 22,5% - с 30,6 до 37,5 млрд кВт/ч. В то же время объем уходящей на экспорт энергии сократился на 15,2% - с 32,6 до 27,7 млрд кВт/ч.

Всего в первом полугодии 2024 года в Германии было произведено и закачено в сети 220 млрд кВт/ч электроэнергии. По предварительным данным Федерального статистического ведомства, это на 5,3% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, когда объем производства электроэнергии в стране составил 232,3 млрд кВт/ч.