  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГермания

Доля "зеленой" энергии в Германии превысила 60 процентов

Александра Иванова
4 сентября 2024 г.

В первом полугодии 2024 года доля "зеленой" энергии в общем объеме энергии, произведенной в Германии, составила 61,5%.

https://p.dw.com/p/4kFN0
Парк с установками для производства электроэнергии из энергии ветра в федеральной земле Бранденбург
Парк с установками для производства электроэнергии из энергии ветра в федеральной земле БранденбургФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В Германии объем энергии, полученной из возобновимых источников, в первом полугодии 2024 года составил 135,2 млрд кВт/ч, что на 9,1% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Таким образом, доля "зеленой" энергии в общем объеме энергии, произведенной в Германии в первом полугодии 2024 года, составила 61,5% - максимум в данной области за весь период ведения подобной статистики, то есть с 2018 года. Об этом сообщает сообщает Федеральное статистическое ведомство в среду, 4 сентября.

Для сравнения: в первом полугодии 2023 года доля "зеленой" энергии в энергетике ФРГ составляла 53,3%.

Указывается, что основной прирост пришелся на энергию ветра. Объем энергии, произведенной из этого источника в первом полугодии 2024 года, в годовом сравнении вырос в этот период на 11,9% - с 65,5 до 73,4 млрд кВт/ч. "Такой прирост стал результатом особенно ветреного первого полугодия 2024 года", - поясняет германское статистическое ведомство в Висбадене.

Самые важные альтернативные источники энергии в Германии

В плане национального производства энергии в Германии энергия ветра оказалась самым важным источником. Ее доля в энергопроизводстве ФРГ составила 33,3%.

В то же время увеличилась и доля энергии, выработанной при помощи солнечных батарей: до 13,9%. В абсолютных величинах объем произведенной из этого источника энергии увеличился в первом полугодии 2024 года по сравнению с показателями год назад с 28,2 до 30,5 млрд кВт/ч. Эксперты объясняют это развитие строительством новых установок для производства солнечной энергии.

Доля угля в энергетике Германии

Между тем уголь остается в Германии вторым по значимости источником энергии. В первом полугодии 2024 года на него пришлось 20,9% от всей энергии, произведенной в стране. При этом объем такой энергии в ФРГ сократился с первого полугодия 2023 года с 62,5 до 45,9 млрд кВт/ч. "Это самый малый объем энергии, произведенной из угля, который регистрировали за полугодие с момента начала ведения статистики в 2018 году", - отмечает Федеральное статистическое ведомство.

Увеличение импорта электроэнегрии в ФРГ

Объем импорта электроэнергии в Германию в первом полугодии 2024 года вырос в годовом сравнении на 22,5% - с 30,6 до 37,5 млрд кВт/ч. В то же время объем уходящей на экспорт энергии сократился на 15,2% - с 32,6 до 27,7 млрд кВт/ч.

Всего в первом полугодии 2024 года в Германии было произведено и закачено в сети 220 млрд кВт/ч электроэнергии. По предварительным данным Федерального статистического ведомства, это на 5,3% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, когда объем производства электроэнергии в стране составил 232,3 млрд кВт/ч.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Открытие установки по производству "зеленого" H2

"Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

"Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

В развитых странах растет интерес к промышленному производству H2 методом электролиза с помощью возобновляемых источников энергии. DW - о проектах в Европе, Азии, Австралии, США. 
Экономика и бизнес26 января 2022 г.8 фото
external

Германия: треть всей электронергии - "зеленая" (19.01.2018)

Германия: треть всей электронергии - "зеленая" (19.01.2018)

В 2018 году в производстве электроэнергии в ФРГ лидером станут возобновляемые источники. Они уже давно важнее атома и газа, а в ближайшее время должны опередить и уголь.
Экономика и бизнес19 января 2018 г.01:46 мин.
Логотип со знаком H2 и словом "газ"

Везите водород в Германию! ФРГ приняла стратегию импорта H2

Везите водород в Германию! ФРГ приняла стратегию импорта H2

Хорошая новость для Казахстана, плохая для России: Берлин обещает большой рынок сбыта для заменителя природного газа. Насколько велика опасность возникновения новой зависимости?
Экономика и бизнес25 июля 2024 г.
Показать еще