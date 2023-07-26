Доклад: СМИ РФ отрицают геноцид в Сребренице

Российские СМИ отрицают геноцид в Сребренице, чтобы снять с Москвы ответственность за Бучу, считают эксперты Мемориального центра Сребреницы и объединения "Австрийская служба за границей".

Российские СМИ, а также блогеры, комментаторы и политические фигуры отрицают факты, касающиеся геноцида в Сребренице, ради усиления нарратива, отрицающего совершение преступлений Россией. Такие выводы содержатся в докладе под названием "Отрицание геноцида в Сребренице в российском медийном пространстве", выдержки из которого портал EUvsDisinfo публикует во вторник, 25 июля.

Доклад был подготовлен совместно сотрудниками Мемориального центра в память о жертвах геноцида 1995 года в Сребренице и объединения "Австрийская служба за рубежом".

Сравнение событий в Буче и Сребренице

В докладе проанализированы примеры за период с 2000 по 2023 годы, однако основные из них относятся к событиям в украинской Буче в апреле 2022 года. "Мировые СМИ опубликовали фотографии и видеозаписи жертв на улицах города, вызвав международное осуждение действий, приписываемых российской армии. Российские СМИ ответили отрицанием ответственности России за события в Буче, называя их провокацией или фальсификацией по аналогии с событиями в Сребренице, - говорится в докладе. - Стратегия заключается в том, чтобы приравнять эти два события, Бучу и Сребреницу, и дискредитировать доверие к обоим, представив их как сфабрикованные нарративы".

По данным авторов, только в течение апреля 2022 года имели место как минимум 30 случаев отрицания геноцида в Сребренице в российских СМИ. При этом различные российские СМИ использовали похожий язык и терминологию и делали публикации в схожие сроки. "Это позволяет говорить о скоординированности действий, наличии определенной схемы, а также о связи между СМИ и российской властью", - полагают авторы доклада.

"Влияние подобных отрицающих нарративов может быть значительным, поскольку они формируют общественное мнение и способствуют скептическому отношению к устоявшимся историческим истинам. Очень важно распознавать и критически оценивать источники информации, особенно в тех случаях, когда отрицание используется для искажения исторических событий", - предупреждают они.

Геноцид в Сребренице

Доклад был обнародован к годовщине ежегодных мероприятий в память о событиях в Сребренице в июле 1995 года, унесших жизни около 8300 боснийских юношей и мужчин. Международный трибунал по бывшей Югославии в 2004 году и Международный суд ООН в 2006 году признали произошедшее тогда геноцидом.

Портал EUvsDisinfo - проект Eвропейской службы внешнеполитической деятельности EEAS.

"Австрийская служба за рубежом" - это организация, признанная федеральным министерством социальных дел, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей Австрии, которая дает желающим возможность пройти добровольную или альтернативную гражданскую службу за рубежом. "В основе объединения - признание ответственности Австрийской Республики за преступления национал-социализма", - говорится на его сайте.

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