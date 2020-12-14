"Дочка" банка друга Путина купила производителя вин из Крыма по минимальной цене

Компания "Южный проект" (дочерняя фирма банка "Россия") в понедельник, 14 декабря, купила 100 процентов акций крымского производителя вин "Массандра" за 5,327 млрд рублей. Начальная стоимость лота составляла 5,3 млрд рублей, а шаг аукциона - 26,5 миллиона, следует из данных сайта торгов. В декабре 2017 года "Южный проект" прибрел крымский завод шампанских вин "Новый свет" за 1,5 млрд рублей.

Еще одним претендентом на покупку "Массандры" выступило ООО "Эстэйт групп". Эта московская фирма была зарегистрирована в конце октября, ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Крупнейшим акционером банка "Россия" является близкий друг президента России Владимира Путина Юрий Ковальчук. Банк зарабатывает не менее 2 млрд рублей в год за счет завышенных комиссий на оплату услуг ЖКХ, выяснили журналисты портала "Проект" и онлайн-издания The Bell.

Винодельческое предприятие "Массандра" было основано князем Львом Голицыным в конце XIX века. Общая площадь виноградников составляет около 4 тысячи гектар. Евросоюз в 2014 году внес "Массандру" в санкционный список после аннексии украинского полуострова Крым Россией.

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