 В Дрездене установили дизайнерские ульи для дворцовых пчел (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.05.2021

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По Германии

В Дрездене установили дизайнерские ульи для дворцовых пчел (фото)

Зачем разрисовывать ульи комиксами? Чтобы пчелам было веселей собирать мед?

BdT Deutschland Projekt Palais.Bienen

Дрезден • Такие вот необычные ульи, всего - четыре домика для пчел, вновь появились на берегу Эльбы в Дрездене в начале мая - уже второй год подряд. Установлены они в рамках подготовки к городскому празднику - фестивалю "Дворцовое лето" (Palais Sommer - palaissommer.de), который должен состояться в парке около Японского дворца с 16 июля по 22 августа.

Двести тысяч участников фестиваля

Как в шутку отмечают организаторы, несмотря на пандемические ограничения, фестиваль может стать самым массовым в Германии в этом году, если к числу зрителей и участников прибавить примерно 200 тысяч пчел, которые будут жить в этих ульях. Ожидается, что первый урожай меда соберут уже к началу фестиваля, а всего до конца летнего и лётного пчелиного сезона здесь надеются получить от 20 до 100 килограммов меда с каждого улья - в зависимости от погоды.

Дрезден

Эльбские пчелы готовы собирать дрезденский мед

Дрезден

Пасечник Себастьян Хабель (Sebastian Habel) во время презентации проекта на берегу Эльбы

Двадцать футбольных полей - для саксонских пчел

Как сообщает информационное агентство dpa, ульи оформил дрезденский художник Йозеф Панда (Josef Panda) - отобразил и раскрыл с помощью своего рода комиксов роль пчел и других насекомых в экосистеме. Летом по выходным дням желающие смогут также принять участие в пчелиных семинарах - узнать больше об этих незаменимых труженицах садов, лугов и полей. В прошлом году набралось в общей сложности около 800 человек.

Акцию спонсирует региональное подразделение немецкого торгового концерна Lidl - не только спонсирует, но и принимает участие в деле охраны насекомых. Участки около своих супермаркетов этот концерн засеял растениями-медоносам на общей площади, равной примерно двадцати футбольным полям.

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  • Ботанический саду Флора в Кельне

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    Цветущая Германия

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    Если магнолии растут в Германии повсюду, то вот эти цветы очень редкие. На фотографии - весенние адонисы (Adonisröschen) в заповеднике на берегу реки Одер в районе бранденбургского города Лебуса.

  • Сакура в Бонне

    Цветущая Германия

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  • Одуванчики в Баварских Альпах

    Цветущая Германия

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  • Тюльпаны около Гревенброха

    Цветущая Германия

    Тюльпаны

    Тюльпаны (Tulpen) растут в Германии не только в парках, садах, палисадниках или на балконах. Есть и такие огромные поля, например, около Гревенброха в Северном Рейне - Вестфалии. Так они выглядели в 2020 году в середине апреля.

  • Ландыши в Северном Рейне - Вестфалии

    Цветущая Германия

    Ландыши

    Что же с ландышами? Конечно, про них мы не могли забыть, но они заставляют ждать себя чуть дольше. Не случайно немецкое название этих цветов - "майские колокольчики" (Maiglöckchen).

  • Рапсовое поле на острове Рюген

    Цветущая Германия

    Рапс

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамма, но такие желтые ландшафты в апреле-мае можно увидеть повсюду в Германии. Рапс (Raps) - прекрасный медонос. Над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, шмелей и разных других насекомых.

  • Пионы

    Цветущая Германия

    Пионы

    День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции - отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей. На это время в конце весны - начале лета приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen.

  • 1000-летняя роза в Хильдесхайме

    Цветущая Германия

    Шиповник

    Начало лета - пора садовых роз и других розоцветных. Перед нами - самый известный такой куст в Германии. Этот солнечный шиповник (Heckenrose) около Хильдесхаймского собора называют "тысячелетней розой". Правда, согласно современным исследованиям, возраст этого куста составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет.

  • Розарий в Зангерхаузене

    Цветущая Германия

    Розы

    В немецком городе Зангерхаузене в Саксонии-Анхальт растут 75 тысяч розовых кустов. Коллекция здешнего крупнейшего в мире розария, открытого в 1903 году, насчитывает около 8400 сортов. На этой фотографии - роза сорта "Леонардо да Винчи". Цветут розы (Rosen) в Германии до глубокой осени.

  • Снотворный мак около Виттена

    Цветущая Германия

    Снотворный мак

    Красный мак-самосейка, который мы еще увидим, растет в Германии повсюду, оправдывая это свое название, чего не скажешь о снотворном маке (Schlafmohn). Для его возделывания нужна специальная лицензия. У владельца этой плантации в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия она имеется.

  • Ятрышник шлемоносный в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Дикие орхидеи

    Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный (Helm-Knabenkraut) - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной. Цветут в июне, например, около деревни Штютцков в бранденбургском регионе Уккермарк.

  • Вероника дубравная в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Мужская верность

    В июне также цветет вероника дубравная (Gamander Ehrenpreis). Это многолетнее травянистое растение широко распространено в Германии, чем, наверное, объясняются его разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".

  • Лен в Шпревальде

    Цветущая Германия

    Лен

    В самый разгар лета цветет лен (Lein) - одно из древнейших культурных растений человечества. В немецком регионе Шпревальд лен возделывают уже много сотен лет - для производства масла и других продуктов.

  • Цветущая полоса

    Цветущая Германия

    Цветущие полосы

    Летом в Германии практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы ( Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. Здесь - красные маки, васильки, ромашки, фацелия…

  • Вереск в Люнебургской пустоши

    Цветущая Германия

    Вереск

    На середину августа приходится пик цветения вереска (Besenheide) в Люнебургской пустоши, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.

  • Подсолнухи в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Подсолнухи

    В начале августа в Германии дружно цветут подсолнухи (Sonnenblumen). Они хорошо приспособлены к потеплению климата, радуют глаз, а также... пчел, шмелей и прочих насекомых.

  • Безвременники осенние в Баварии

    Цветущая Германия

    Безвременники осенние

    Нет, мы не ошиблись и не пытаемся еще раз показать крокусы, которые уже видели в начале среди весенних цветов. Это - безвременники осенние (Herbstzeitlose). Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется. Эта фотография сделана в Баварии в середине сентября.

    Автор: Максим Нелюбин


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