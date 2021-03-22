В Дрездене установили дизайнерские ульи для дворцовых пчел (фото)

Дрезден • Такие вот необычные ульи, всего - четыре домика для пчел, вновь появились на берегу Эльбы в Дрездене в начале мая - уже второй год подряд. Установлены они в рамках подготовки к городскому празднику - фестивалю "Дворцовое лето" (Palais Sommer - palaissommer.de), который должен состояться в парке около Японского дворца с 16 июля по 22 августа.

Двести тысяч участников фестиваля

Как в шутку отмечают организаторы, несмотря на пандемические ограничения, фестиваль может стать самым массовым в Германии в этом году, если к числу зрителей и участников прибавить примерно 200 тысяч пчел, которые будут жить в этих ульях. Ожидается, что первый урожай меда соберут уже к началу фестиваля, а всего до конца летнего и лётного пчелиного сезона здесь надеются получить от 20 до 100 килограммов меда с каждого улья - в зависимости от погоды.

Эльбские пчелы готовы собирать дрезденский мед

Пасечник Себастьян Хабель (Sebastian Habel) во время презентации проекта на берегу Эльбы

Двадцать футбольных полей - для саксонских пчел

Как сообщает информационное агентство dpa, ульи оформил дрезденский художник Йозеф Панда (Josef Panda) - отобразил и раскрыл с помощью своего рода комиксов роль пчел и других насекомых в экосистеме. Летом по выходным дням желающие смогут также принять участие в пчелиных семинарах - узнать больше об этих незаменимых труженицах садов, лугов и полей. В прошлом году набралось в общей сложности около 800 человек.

Акцию спонсирует региональное подразделение немецкого торгового концерна Lidl - не только спонсирует, но и принимает участие в деле охраны насекомых. Участки около своих супермаркетов этот концерн засеял растениями-медоносам на общей площади, равной примерно двадцати футбольным полям.

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