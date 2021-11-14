Девять грузинских депутатов объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Девять оппозиционных членов парламента Грузии начинают голодовку, которая будет продолжаться до тех пор, пока голодающего 45-й день экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую клинику. Об этом заявил член "Единого национального движения" Давид Киркитадзе на брифинге в воскресенье, 14 ноября.

"Вы хорошо осведомлены о ситуации в стране, третий президент Грузии держит голодовку 45-й день, ему не оказываются адекватные медицинские услуги, - цитирует депутата издание "Грузия Online". - Поэтому мы, депутаты парламента Грузии, на данном этапе нас девять, приняли решение объявить голодовку с единственным требованием: перевести Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику для оказания адекватной медицинской помощи".

По словам Киркитадзе, голодовка парламентариев продлится до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен в гражданскую многопрофильную клинику, где его здоровью и жизни не будет грозить опасность.

Ухудшение состояния

В тот же день личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил журналистам, что состояние Саакашвили ухудшилось и тот впервые с начала голодовки не смог встать с постели. По словам врача, экс-президенту "сложно разговаривать", приводит его слова "Грузия Online".

В субботу, 13 ноября, специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщала, что состояние Саакашвили стабильное. Однако в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет оказана неотложная помощь, заверили в ведомстве.

Возвращение и арест

Экс-президент Грузии обвиняется на родине сразу по нескольким уголовным делам. Он вернулся из Украины в Грузию 1 октября в преддверии местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В последующие недели в Тбилиси и других городах прошли несколько акций протеста.

Изначально экс-президент Грузии находился в колонии города Рустави, а 8 ноября его перевели в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз".

Призыв ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей. Однако, по словам его представителей, этого пока не сделано.

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