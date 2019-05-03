Deutsche Welle решительно опровергает ложные утверждения RT

7 мая финансируемый российским государством телеканал RT разместил в интернете статью, в которой Deutsche Welle в числе прочих СМИ обвиняется в распространении фальшивого видео.

В этой публикации RT утверждает, что DW распространила видеозапись, в которой предполагаемые сотрудники московского аэропорта Шереметьево со смехом следили за произошедшей 5 мая катастрофой самолета Sukhoi Superjet-100 и комментировали ее.

В связи с этим официальный представитель DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) заявляет: "Ни в одном из своих материалов, независимо от языка или канала публикации, DW не использовала и не распространяла указанное видео. Мы категорически опровергаем содержащееся в материале российского телеканала RT утверждение, что DW распространяла это видео, и требуем от RT внести в публикацию исправления".