 Deutsche Welle решительно опровергает ложные утверждения RT | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2019

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Германия

Deutsche Welle решительно опровергает ложные утверждения RT

Телеканал RT необоснованно обвинил Deutsche Welle в распространении фальшивого видеоролика. DW требует внести исправления в публикацию.

Скриншот сайта RT с материалом, в котором упоминается Deutsche Welle

7 мая финансируемый российским государством телеканал RT разместил в интернете статью, в которой Deutsche Welle в числе прочих СМИ обвиняется в распространении фальшивого видео.  

В этой публикации RT утверждает, что DW распространила видеозапись, в которой предполагаемые сотрудники московского аэропорта Шереметьево со смехом следили за произошедшей 5 мая катастрофой самолета Sukhoi Superjet-100 и комментировали ее.

В связи с этим официальный представитель DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) заявляет: "Ни в одном из своих материалов, независимо от языка или канала публикации, DW не использовала и не распространяла указанное видео. Мы категорически опровергаем содержащееся в материале российского телеканала RT утверждение, что DW распространяла это видео, и требуем от RT внести в публикацию исправления".

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