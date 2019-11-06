 Deutsche Welle приветствует слова главы МИД РФ об отказе от санкций против медиакомпании | Новости из Германии о Германии | DW | 06.11.2019

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Германия

Deutsche Welle приветствует слова главы МИД РФ об отказе от санкций против медиакомпании

Официальный представитель DW считает, что санкции против медиакомпании "не были бы никоим образом оправданными". Кристоф Юмпельт удовлетворен заявлением главы российского МИДа.

Deutschland Gebäude Deutsche Welle in Bonn (picture-alliance/dpa/M. Becker)

Deutsche Welle приветствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не считает необходимым и возможным вводить какие-то ограничения в отношении западных СМИ, в том числе против Deutsche Welle.

Как сообщили российские агентства в среду, 6 ноября, глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на конференции по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил: "МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ". Таким образом, Лавров ответил на вопрос, считает ли он необходимым лишать аккредитации иностранные СМИ, включая Deutsche Welle.

Официальный представитель DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) заявил по этому поводу в среду: "Введение санкций против DW не было бы никоим образом оправданным". Кроме того, медиакомпания Deutsche Welle, по его словам, подчеркивает, что со стороны DW никаких признаний вины при освещении протестов в Москве летом этого года не было. "Возможно, имеет место недоразумение", - заявил Юмпельт.

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