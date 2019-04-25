 Deutsche Bank сократит 18 тысяч рабочих мест к 2022 году | Новости из Германии о Германии | DW | 07.07.2019

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Германия

Deutsche Bank сократит 18 тысяч рабочих мест к 2022 году

Сокращения станут частью реструктуризации, заявил крупнейший частный банк Германии. Она обойдется в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. Deutsche Bank не будет платить дивиденды за 2019 и 2020 годы.

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Deutsche Bank намерен сократить 18 тысяч рабочих мест в рамках программы реструктуризации. С таким заявлением крупнейший частный банк Германии выступил после заседания наблюдательного совета в воскресенье, 7 июля. В частности, к 2022 году в банке останется 74 тысячи сотрудников на должностях, предусматривающих полный рабочий день.

Программа реструктуризации обойдется в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. Финансовый институт объявил, что не намерен выплачивать дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов.

Контекст

В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России. (22.02.2019)

Похоже, что золотые годы немецких банков подошли к концу: два крупнейших финансовых института Германии - Deutsche Bank и Commerzbank - переживают сложные времена. (28.09.2016)

Кроме того Deutsche Bank намерен до 2022 года вложить 4 млрд евро в укрепление внутренних процессов, повышение эффективности и противостояние финансовой преступности.

Вероятный убыток по итогам второго квартала

Между тем по итогам второго квартала текущего года банк ожидает убыток в размере 500 млн евро до выплаты налогов. В 2018 году Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль, которая составила 341 млн евро. Предыдущий год крупнейший финансовый институт Германии завершил с убытками в размере 735 млн евро.

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