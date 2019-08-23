Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в четверг, 22 августа, оштрафовала Deutsche Bank на 16,2 млн долларов (в пересчете - 14,6 млн евро). Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.

Так, финансовый институт нанимал в этих странах на работу родственников чиновников, не обладающих необходимой квалификацией. Это делалось для сохранения существующего бизнеса Deutsche Bank либо заключения новых контрактов, отмечается в заявлении SEC.

Черновики резюме и подготовленные ответы для собеседования

В частности, в странах АТР персонал Deutsche Bank готовил для потенциальных - неквалифицированных сотрудников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Подобных кандидатов просили устроить на работу "состоятельные клиенты, включая государственных служащих", подчеркивает американский регулятор.

Сотрудник лондонского офиса из России не ходил на работу

В России, по данным SEC, банк применял подобную практику с 2009 по 2012 годы. Так, один из нанятых в РФ сотрудников продемонстрировал настолько слабые результаты в лондонском офисе, что был расценен как "источник проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.

В числе прочего сотрудник, имя которого регулятор не раскрывает, не появлялся на работе и жульничал на экзамене, отмечает SEC. В декабре 2011 года его перевели обратно в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.

Российского замминистра и его дочь катали на вертолете

Еще один эпизод касается дочери заместителя министра "российской государственной организации". В 2009 году ее отец попросил руководителя российского отделения Deutsche Bank нанять дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Девушка приступила к работе в московском офисе, но сделка с российскими властями, которой добивался финансовый институт, не состоялась. Высокопоставленный представитель лондонского офиса призвал коллег в Москве "использовать любую тактику и политическое давление".

Позднее россиянку согласилось принять лондонское отделение банка. Вскоре после перевода фининститут получил запрос на подачу заявки касательно выпуска евробондов на 2 млрд евро, подписанный отцом девушки. Через несколько дней глава российского офиса Deutsche Bank с супругой отправились в поездку вместе с неназванным российским чиновником, его женой и дочерью. Затраты на нее банк обозначил как легальные бизнес-расходы, однако поездка являлась увеселительной и включала рыбалку, охоту, а также полеты на вертолете, подчеркивает американский регулятор.

Сам Deutsche Bank не отрицает результаты расследования, хотя не признает своей вины. Финансовый институт активно сотрудничал с комиссией, что способствовало расследованию, говорится в заявлении SEC. По ее информации, банк принял многочисленные меры по улучшению собственной практики найма сотрудников.

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