Десятки мигрантов найдены мертвыми в водах Ла-Манша

Несколько десятков человек были обнаружены мертвыми в водах Ла-Манша между Францией и Великобританией после того, как надувная лодка, перевозившая мигрантов, опрокинулась. Рыбаки натолкнулись на место несчастного случая в районе французских городов Кале и Дюнкерк в среду, 24 ноября.

В лодке предположительно находились 34 человека. По сведениям агентства AFP, из воды извлечено 27 тел. Кроме того, найдены двое выживших, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, это самый страшный инцидент с участием мигрантов, когда-либо случавшийся в Ла-Манше. Министр заявил о задержании четырех подозреваемых по этому делу.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в результате несчастного случая зафиксировано наибольшее количество человеческих жертв среди мигрантов с момента начала мониторинга в этом регионе в 2014 году.

Джонсон обсудил трагедию с Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе договорились активизировать совместные усилия по предотвращению опасных для жизни переправ через Ла-Манш. С этой целью необходимо тесное сотрудничество с властями Бельгии, Нидерландов и других партнеров на европейском континенте, чтобы "эффективно решить проблему до того, как люди достигнут французского побережья", указали Лондон и Париж..

Необходимо сделать все возможное, чтобы сломать бизнес-модель преступных группировок, ответственных за организацию подобных опасных перевозок, подчеркивается в заявлении на сайте британского правительства.

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