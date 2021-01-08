Десять сокровищ мира, которые мы можем потерять (фотогалерея)

Природные сокровища под угрозой исчезновения

Парк Джошуа-Три без дерева Джошуа?

Дерево Джошуа в одноименном национальном парке США может исчезнуть к 2100 году, потому что там становится все жарче. Пустынное растение выживает только в системе с другими видами. Но усиливающаяся засуха повреждает саженцы, а в более возвышенных, прохладных местах все меньше юкковой моли, которая опыляет цветы этого дерева. Сейчас в Джошуа-Три растет больше трав, что увеличивает и риск пожаров.