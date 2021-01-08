Десять сокровищ мира, которые мы можем потерять (фотогалерея)

Наша планета изобилует уникальными природными объектами. Но многие в будущем могут исчезнуть по вине самого человека.
Ураганы, засуха, наводнения, - немецкая фотохудожница Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть последствия глобального потепления. Ее работы - в нашей подборке.
В Крыму ситуация с водоснабжением критическая и ухудшается изо дня в день. В чем причина дефицита воды на полуострове сейчас, и как оценивают это украинские ученые?
Аномальная погода вызвана изменением воздушных потоков над Россией, предупреждает немецкий физик Андерс Леверман. Он призывает россиян включиться в борьбу против глобального потепления.
Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления.
Январь 2020 года был самым теплым первым месяцем года за всю историю наблюдений. А период с 2010 по 2019 годы - самым теплым десятилетием.
Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия.