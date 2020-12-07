Дерипаска о санкциях, или Что считать изменой родине

Миллиардер Олег Дерипаска предложил считать изменниками родины тех, кто "провоцирует" введение санкций в отношении России. Сергей Елкин знает, о чем на самом деле переживает бизнесмен.
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Государственный аппарат - это личная гвардия тех, кто приватизировал Россию, считает Константин Эггерт. Теперь их гнев обрушился на героиню расследования Алексея Навального.