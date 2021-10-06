Депутат Рашкин подал иск к Госдуме РФ

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Тверской районный суд Москвы с иском к Государственной Думе и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщает во вторник, 30 ноября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

По его словам, поводом для иска стало то, что адвокатов Рашкина не допустили на заседание Госдумы, на котором решался вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности. Обухов отметил, что депутат обращался с соответствующим заявлением к Аршбе, попросив, чтобы его представителей, профессиональных адвокатов, пустили на заседание комиссии по этике. Однако ему было в этом отказано. Вместе с тем, по словам секретаря ЦК, на заседании комиссии, а также на последовавшем заседании Госдумы присутствовали представители государственного обвинения.

По мнению Рашкина, изложенному в иске, "он был заведомо поставлен в неравное отношение" и "не смог в должной мере осуществить свое право на защиту от огульно выдвинутых в отношении него обвинений", сказал Обухов.

Ранее во вторник стало известно, что Рашкин находится в больнице.

Лишение Рашкина неприкосновенности

25 ноября Госдума поддержала представление Генпрокурора РФ о снятии неприкосновенности с Рашкина. В представлении Генпрокурора, поступившем в российский парламент еще 17 ноября, два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности.

В одном - о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела по статье "незаконная охота". Согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору. За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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