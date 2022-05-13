 Депутат бундестага: ″Путин - агрессор и военный преступник и когда-то должен оказаться в Гааге″ | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.05.2022

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Депутат бундестага: "Путин - агрессор и военный преступник и когда-то должен оказаться в Гааге"

"Мы не можем позволить Путину победить", - уверен Ральф Штегнер, депутат бундестага от правящей в ФРГ СДПГ. По его словам, отмены санкций не будет, пока война не прекратится и Путин не выведет войска из Украины. При этом парламентарий сказал, что конфликт может быть разрешен только дипломатическим путем. Также Штегнер заверил, что Запад хочет прекращения войны и у него нет цели сменить режим в РФ.

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