 День всех святых в Германии - день поминовения усопших (фото) | Кадр дня | DW | 01.11.2021

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Кадр за кадром

День всех святых в Германии - день поминовения усопших (фото)

Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.

Кельн

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  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Вечный покой

    Знаменитые кладбища, кладбища знаменитостей: Пер-Лашез - в Париже, Сан-Микеле - в Венеции, Форест Лоун - в Голливуде, Колумба - в Гаване, Ваганьковское и Новодевичье - в Москве... Одно из самых красивых исторических кладбищ Германии находится в Кельне. Ему уже две сотни лет. Своим появлением оно обязано французскому императору.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Code civil

    Заняв Кельн в конце XVIII века, прогрессивные французы принесли с собой не только Кодекс Наполеона, но и с ним - новые правила городской жизни… после смерти. Заботясь об улучшении санитарных условий, в 1804 они запретили похороны в черте города. Для нового центрального кладбища был приобретен участок земли у западной окраины, на котором когда-то располагался лепрозорий.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Загробная секуляризация

    Французы искали землю, не принадлежавшую католическому архиепископству. Их политика секуляризации распространялась и на похоронное дело. Освящение кладбища Melaten состоялось в 1810 году. Название этого места происходит от французского слова malade - больной. В Кельне так называли изгнанных из города. Первое упоминание лепрозория датировано концом XII века.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Вороний камень

    Второе название этого места - Rabenstein. На протяжении столетий здесь приводили в исполнение смертные приговоры. Последняя казнь состоялась в 1797 году. Трупы оставляли птицам, а позже закапывали в землю. Казни привлекали публику. Работали харчевни, питейные заведения. Ведьм тоже сжигали. В 1617-1655 годах здесь расстались с жизнью 33 ведьмы и один колдун.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Два века и закрытые глаза

    Жители города отнеслись к новому кладбищу, мягко говоря, без особого энтузиазма. Рушились многовековые традиции. Кельнцы привыкли, что вечный покой ожидает их около родной приходской церкви в своем районе, а не где-то на куличках. Прошло 200 лет. Сейчас по надписям на могилах можно составлять справочник "Кто был кем" в этом городе, да и за его пределами...

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Могилы знаменитостей

    Династия Фарина до сих пор выпускает тот самый первый Eau de Cologne - одеколон. Николаус Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания. Писатель Хайнц Конзалик: в СССР его тоже читали. Повсюду в Германии можно купить монашескую настойку из мелиссы. "Да будет воля Твоя", - написано на могиле Марии Клементины Мартин - составительницы рецепта Klosterfrau-Melissengeist.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Отто Вольф фон Амеронген

    Посетители, знакомые с германо-советскими экономическими отношениями, вряд ли пройдут мимо этой могилы. Его называли неофициальным министром восточноевропейской торговли. Отто Вольф фон Амеронген более сорока лет возглавлял Восточный комитет немецкой экономики. У всех на слуху был газопровод Уренгой-Помары-Ужгород - лишь один из его проектов.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Имена

    Политики, художники, пивные бароны... На Мелатене находятся склепы банкиров фон Оппенгеймов и издателей Дю Монт. Здесь покоятся художник Эрнст Вильгельм Най, основатели музеев и меценаты Рихарц и Хаубрих, любимый народом артист Вилли Милович. В 2009 году здесь похоронили поэта Алексея Парщикова.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Эпохи и стили

    Мелатен - не только кладбище знаменитостей, но и своего рода музей под открытым небом. Памятники и надгробья уже сами по себе представляют историческую ценность. Их заказывали ведущим скульпторам и архитекторам. Неоготика, необарокко, неоренессанс, неоклассицизм, модерн...

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Неоготика

    Надгробья в неоготическом стиле... Их много. Они словно скопированы с Кельнского собора. Первые десятилетия Мелатена приходятся как раз на период достройки этого готического шедевра в эпоху немецкого романтизма. Неоготика была в моде. Вот один из типичных памятников - с якорем, символом вечного покоя.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Спаситель

    Одно из самых роскошных неоготических надгробий Мелатена украшает сцена воскрешения Христа. Памятник создан в 1856 году и установлен на могиле фабриканта Вильгельма Фламмерсхайма - изобретателя механического способа печатанья обоев с помощью валика со всеми вытекающими для их массового производства последствиями.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Религии

    Хотя новое кладбище не было конфессиональным, сначала на Мелатене хоронили только католиков. Первая могила протестанта появилась здесь в 1829 году, то есть почти через два десятилетия после открытия. Первые еврейские захоронения относятся к 1892 году. Сейчас на памятниках можно встретить и арабскую вязь, и иероглифы, и православные образы.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Читая символы

    Детали, элементы, античные цитаты... Среди частых символов - венки из "окаменевшего" плюща, да и сам вечнозеленый плющ растет повсюду. Он говорит о верности и вечной жизни. Львы символизируют воскрешение. Змеи - соблазн, розы - любовь. И повсюду ангелы, ангелы, ангелы…

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Парк

    Образцом для плана Мелатена стало кладбище Пер-Лашез. На двух главных аллеях посадили платаны. Эти деревья в античности символизировали траур и печаль. На боковых - липы. Мелатен, согласно замыслу французских властей, должен был производить впечатление просторного парка, чтобы убедить жителей города в его преимуществах перед тесными приходскими кладбищами.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Тишина и покой

    Город рос, он вышел за пределы своей средневековой стены, окружил кладбище. Росли и деревья, становились тенистыми аллеи. Постепенно Мелатен превратился в зеленый оазис в городской суете, а его тишина стала привлекать птиц, белок, других зверьков. Говорят, видели даже лис. Жители соседних районов ходят сюда на прогулки с детьми. Каждый день здесь водят экскурсии.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Бушлат, каска...

    Один из солдатских памятников на территории кладбища. За двести лет его существования войн было много. Во время Второй мировой в бункер около старой часовни на территории Мелатена попала авиационная бомба - погибли все гости проходившей в этом убежище… свадьбы. Более ста человек. Их не стали откапывать. Бункер на кладбище стал братской могилой.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Бомбы для мертвецов

    Мелатен сильно пострадал. Специально его не бомбили, но именно с западной стороны на город заходили британские и американские самолеты. Случалось, что они по ошибке начинали сбрасывать свой груз за несколько километров до центра Кельна - на мертвецов... На могилах многих знаменитостей сейчас стоят простые послевоенные памятники - взамен разрушенных.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Последствия

    В годы "третьего рейха" с кладбища пропало большинство чугунных оград и решеток. Их отправляли на переплавку: вермахту нужно было оружие. После войны центральное кладбище находилось в таком плачевном состоянии, что власти даже всерьез рассматривали вопрос о его закрытии и переносе сохранившихся исторических могил в другое место.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Место на кладбище

    Около 2800 надгробий Мелатена имеют особую историко-художественную значимость. О некоторых заботятся родственники или власти, если речь идет о почетных гражданах Кельна. Окончательно осиротевшие ценные памятники можно взять под опеку - оформить шефство. Оно дает право позже воспользоваться этим местом для собственного захоронения.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Миллионы

    Новое место на этом кладбище стоит 1300 евро. Договоры аренды участка заключаются на 25, 50 или 100 лет. Конечно, на так называемой Миллионной аллее (Millionenallee), как в городе прозвали главную монументальную часть кладбища, места давно все заняты, хотя и здесь иногда появляются свежие могилы.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    "Пизанская башня"

    На кладбище много красивых памятников, но есть и просто удивительные, забавные. На одной из скромных могилок установлена чугунная печка из питейного заведения, около которой любил греться похороненный здесь завсегдатай… А на этой фотографии - памятник прусскому генерал-майору, скончавшемуся в 1832 году. Посаженный рядом платан вырос и накренил постамент.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    Смейтесь на карнавале!

    По этому кладбищу можно водить отдельную экскурсию, посвященную Рейнскому карнавалу. Вот могила Ханса Хорста Энгельса - бывшего председателя его оргкомитета и инициатора создания музея "пятого времени года". К слову, сейчас за главное шествие шутов и ряженых в "бешеный понедельник" в Кельне отвечает владелец... похоронного бюро. Круг замкнулся.

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    То немцу смерть

    На одной из старых могил Мелатена установлена фигура смерти с косой - знаменитая и тысячи раз увековеченная фотографами, однако от нас она спряталась, вернее, не она, а он. Смерть на немецком - мужского рода: Tod, Sensenmann...

  • Кладбище Мелатен (Melaten, Köln). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне

    P.S.

    На кладбище, основанном французами, смерть мы так и не нашли. Наверное, потому что искали женщину - "шерше ля фам"...

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дюссельдорф-Люденберг

    17 кадров весны

    Между Дюссельдорфом и Бонном

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  • Дюссельдорф-Люденберг

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    Дюссельдорф-Люденберг

    День начался под Дюссельдорфом, где на братском кладбище покоятся останки полутора тысяч человек, скончавшихся здесь в лазарете. Его открыли в 1940 году для военнопленных из разных стран. Первыми были французы, а затем сюда стали поступать советские солдаты - с принудительных работ в окрестных трудовых лагерях. Адрес: Luckemeyerstraße, Düsseldorf.

  • Леверкузен-Шлебуш

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    Леверкузен-Шлебуш

    Далее путь лежал в расположенный примерно в тридцати километрах Леверкузен. Здесь, на одном из городских кладбищ, находятся могилы четырех жертв национал-социализма из Советского Союза.

  • Леверкузен-Шлебуш

    17 кадров весны

    Леверкузен-Шлебуш

    Адрес: Mülheimer Straße 52, Leverkusen.

  • Кельн-Мюльхайм

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    Кельн-Мюльхайм

    Могилы советских военнопленных есть на городском кладбище в кельнском районе Мюльхайм. Здесь они покоятся среди немецких жертв национал-социализма. Адрес: Frankfurter Straße 302, Köln.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Следующее кладбище - братское. Оно находится в Ванской пустоши (Wahner Heide) около аэропорта Кельна/Бонна на территории города Рёсрат.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Большинство из 112 могил в Ванской пустоши - безымянные захоронения советских солдат. Есть также несколько могил польских граждан и жертв национал-социализма из других стран. Все они скончались в трудовом лагере.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Как сказано на этой памятной плите, погибли они от голода, болезней и насилия… Это кладбище находится в лесу, поэтому найти его не так просто. В навигационной системе следует задать Pestalozziweg, Rösrath. Перед детским центром Diakonie Michaelshoven у дороги будет указатель: Ehrenanlage Kalmusweiher. Далее - по лесной дорожке пешком метров триста, на развилках сворачивая налево.

  • Ломар-Нойхонрат

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    Ломар-Нойхонрат

    Следующим памятным местом на нашем пути в этот день оказалось католическое кладбище, расположенное около небольшой приходской церкви в одном из районов города Ломар. Здесь находятся могилы трех советских жертв национал-социализма, а также могила времен Первой мировой войны. Адрес: Am Pfarrhof, Lohmar.

  • Зигбург

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    Зигбург

    Из Ломара путь лежал на Северное кладбище (Nordfriedhof) города Зигбург. Согласно информации в базе данных о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии, здесь похоронено 70 советских военнопленных и 40 подневольных рабочих из СССР.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    На этом большом городском кладбище найти мемориальное захоронение советских жертв Второй мировой войны оказалось непросто. Пришлось несколько раз спрашивать, но в результате верный путь был подсказан.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    От главного входа метров через пятьдесят нужно свернуть налево и пройти еще метров триста - на шум автобана.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    Надписи на плитах сделаны здесь на русском языке, а на главном памятнике - также на немецком и английском. Большинство могил - с именами и фамилиями, но есть неизвестные захоронения. На одном из надгробий стоит только "Таня".
    Адрес: Alte Lohmarer Straße, Siegburg.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    В этой части кладбища в Зигбурге сейчас, в начале мая, цветет удивительной красоты рододендрон. Отсюда мы отправимся в сторону Бонна, к конечной цели сегодняшнего маршрута - в один из районов города Кёнигсвинтер.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

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    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    Cолдатское кладбище в районе Иттенбах - одно из восьми таких кладбищ на территории Кёнигсвинтера. Soldatenfriedhof Ittenbach - самое большое из них. Здесь находятся могилы 1871 жертвы Второй мировой войны.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    На этом кладбище похоронено 1626 солдат из Германии, 224 - из СССР, 12 - из Польши, двое военных - из Франции и один солдат - из Италии.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

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    P.S.

    Адрес базы данных захоронений в интернете: www.sowjetische-memoriale.de


Контекст

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Köln, Friedhof Melaten. Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

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