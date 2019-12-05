 Демократы проголосовали, чтобы Нэнси Пелоси осталась на посту спикера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.11.2020

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Мир

Демократы проголосовали, чтобы Нэнси Пелоси осталась на посту спикера

Нэнси Пелоси, занимающая третий по значимости пост в США, заявила, что одним из ее приоритетов станет принятие закона о реформе правоохранительных органов.

Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси

Контролирующие Палату представителей Конгресса США члены Демократической партии проголосовали за то, чтобы ее спикер, 80-летняя Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) оставалась в этой должности еще два года.

Во время закрытого заседания, которое проходило в формате онлайн, Пелоси, занимающая третий по значимости пост в стране - после президента и вице-президента - заявила, что одним из ее приоритетов в предстоящие месяцы станет проведение через нижнюю палату закона о реформе правоохранительных органов, о котором активно заговорили после гибели Джорджа Флойда, а также ряда постановлений, касающихся здравоохранения и окружающей среды.

"Коронавирус вскрыл несправедливости, связанные с работой нашей системы здравоохранения, мы должны устранить их, чтобы уничтожить вирус, почтить героев (пандемии. - Ред.) и наполнить деньгами карманы американцев", - говорится в ремарках Пелоси, распространенных ее офисом она.

На брифинге для журналистов Нэнси Пелоси, в чпстности, спросили, готова ли она выполнить обещание, данное в 2018 году относительно отказа баллотироваться на этот пост вновь в 2022 году. "Не хочу подрывать имеющиеся у меня рычаги влияния", однако именно об этом я тогда заявляла, отметила она, подтвердив, что подобный комментарий имел место. При этом Пелоси подчеркнула, что не может дождаться совместной работы с Джозефом Байденом.

Утверждение спикера пройдет в январе 2021 года

Полный состав Палаты представителей официально должен будет еще проголосовать за кандидатуру спикера в начале января 2021 года, когда республиканцы также выдвинут своего представителя на эту должность, однако, по прогнозам экспертов, их ставленник, вероятно, проиграет, так как они окажутся в меньшинстве в 435-местной палате.

После президентских выборов в США 3 ноября, на которых демократ Джо Байден, по прогнозам ведущих американских СМИ, заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Дональдом Трампом, CISA и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов, заявили, что не нашли доказательств манипуляций, назвав голосование самым защищенным в истории. Нынешний глава государства не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.

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    Автор: Илья Коваль


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