Деменция: в Германии ищут новые методы работы с пациентами

Диаконическая служба Евангелической церкви в Боттропе, Дорстене и Гладбеке (Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten) - трех городах Рурской области на западе Германии - уже второй год организует курсы танцевально-двигательной терапии для жителей специализированных совместных квартир для пожилых людей с деменцией и для пациентов домов престарелых. Ее на общественных началах проводят дипломированные натуропаты Центра альтернативной медицины Боттропа (Naturheilzentrum Bottrop) Фарид Цитум (Farid Zitoum) и Кристиан Рюгер (Kristian Rüger). Они - признанные специалисты и частые гости различных немецких телешоу, в которых делятся своими знаниями и опытом работы.

Заведующая домом престарелых в городе Боттропе Керстин Прёзе (Kerstin Pröse) очень довольна результатами танцевально-двигательной терапии. Состояние многих пациентов значительно стабилизировалось с тех пор, как они регулярно танцуют в группах, говорит она в интервью DW. Она убеждена, что танцы возвращают пожилым людям с деменцией готовность к общению, а их состояние становится более устойчивым.

От ковид-тестов - к танцевальной терапии

Натуропаты Кристиан Рюгер и Фарид Цитум

В начале пандемии администрация дома престарелых в Боттропе обратилась к сотрудникам Центра альтернативной медицины с просьбой делать ковид-тесты людям, которые хотели навестить своих родных. В свою очередь, Фарид Цитум и Кристиан Рюгер предложили в качестве эксперимента раз в неделю проводить сеансы танцевальной терапии для пожилых людей с деменцией.

По словам Кристиана, исследования ученых доказали, что танцевальные движения стимулируют поврежденные нервные окончания. Во время танца пациентам приходится сосредотачиваться сразу на нескольких важных моментах: они должны следить за хореографией, сохранять темп движений и слушать музыку. Это положительно влияет на работу головного мозга.

"Большую роль в том, что пожилые люди заболевают деменцией, играет их образ жизни: процент заболеваемости у одиноких людей гораздо выше, чем у тех, кто постоянно находится среди людей и ведет активный образ жизни. Именно поэтому так важна работа с людьми в группе", - добавляет Фарид Цитум.

Только в Германии, по данным исследования ученых Магдебургского университета, сегодня деменцией страдают около 1,3 миллиона человек, а к 2050 году, по прогнозам профессора Германского центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) Нотгера Мюллера (Notger Müller), их число может удвоиться. Именно поэтому, считают натуропаты из Боттропа, следует использовать все средства и методы, позволяющие не только замедлить развитие деменции, но и предупредить ее появление, то есть необходима профилактическая работа. Об этом говорят и исследования ученых из Магдебурга: регулярная профилактическая танцевально-двигательная терапия может снизить риск развития деменции на 75 процентов.

Фарид Цитум танцует с пациенткой

"Танцы проложили нам путь к сердцам пациентов", - признаются Фарид Цитум и Кристиан Рюгер. И добавляют: "На наших глазах люди буквально оживают, становятся более открытыми, а многие готовы к общению". Некоторые вспоминают старые мелодии и то, как и с кем они танцевали в молодости. Таким образом выстраивается логическое мышление, укрепляется долговременная и частично восстанавливается кратковременная память. Все зависит от степени и тяжести заболевания, отмечают натуропаты.

В доме престарелых много русскоязычных больных

Фарид Цитум и Кристиан Рюгер даже пытаются говорить со своими пациентами по-русски: почти половина тех, с кем они работают в домах престарелых, - это этнические немцы-переселенцы из бывшего СССР.

"Только не подумайте, что среди переселенцев процент заболевания деменцией выше, - уточняет Кристиан Рюгер. - Просто в нашем регионе проживает большая русскоязычная диаспора, поэтому среди постояльцев дома престарелых так много русскоязычных". По его словам, людям приятно слышать, когда с ними здороваются или прощаются на их родном языке или говорят по-русски "спасибо" и "пожалуйста". "У них глаза загораются, и они становятся гораздо общительнее", - говорит натуропат.

"Некоторые постояльцы дома престарелых, увидев нас у дверей, вдруг вспоминают, что мы с ними недавно занимались танцами, они улыбаются и даже начинают пританцовывать. Такая реакция меня трогает до слез, и я с удовольствием говорю с ними по-русски" - улыбается Фарид Цитум.

Три кита: танцы, развитие ассоциативной памяти и ароматерапия

Большую роль в работе с больными играет и развитие ассоциативной памяти. Для этого натуропаты из Боттропа используют на занятиях и арома- и вкусовую терапию. В конце сеансов они угощают своих пациентов солеными огурчиками, шоколадом, чипсами или разбрызгивают в помещении спреи с ароматами лимона или ванили, и наблюдают за тем, какие ассоциации у пожилых людей это вызывает. Нередко между терапевтами и их пациентами возникают разговоры, которые базируются на логических цепочках цельных воспоминаний: это могут быть истории из жизни, рассказы о недавно пережитых событиях и других впечатлениях.

Кристиан Рюгер и Фарид Цитум во время танцевально-двигательной терапии в доме престарелых

82-летняя Эрика вдруг вспоминает, что духи с ванильным запахом особенно любил ее муж Герберт. "При этом несколько дней назад она не могла вспомнить даже имя своего умершего мужа", - рассказывает Кристиан Рюгер.

По просьбе руководства и родственников жителей дома престарелых с января 2022 года натуропаты из Боттропа планируют организовать специальные курсы обучения танцевальной терапии для сотрудников, чтобы те проводили их со своими подопечными на постоянной основе.

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