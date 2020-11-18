Дело экс-главы Минстроя России Меня закрыто за истечением срока давности

Тверской суд Москвы в понедельник, 17 мая, прекратил уголовное преследование бывшего главы министерства строительства РФ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Его обвиняли в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 годы. Вину Мень не признавал и считал свое преследование недоразумением.

"Уголовное дело прекращено в связи со сроком давности, который истек в апреле", - пояснил адвокат Меня Мурад Мусаев. Суд постановил снять с чиновника меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело о хищении бюджетных средств

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 10 ноября заявил, что Михаил Мень подозревается в хищении в 2011 году 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Сам Мень ответил, что обвинения стали для него полной неожиданностью.

Михаил Мень, сын известного священника и богослова Александра Меня, убитого в 1990 году, возглавлял министерство строительства и ЖКХ РФ с ноября 2013 года по май 2018 года. С июня 2018 года он является аудитором Счетной палаты РФ.

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