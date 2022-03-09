Дефолт в России, или Последний танец Путина

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В РФ произошел дефолт по внешнему долгу. Из-за действующих ограничений держатели российских евробондов не получили выплаты в срок. Но президент Владимир Путин, похоже, этому только рад.
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