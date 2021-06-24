Defender у берегов Крыма, или Умеют ли британцы хранить секреты?

Маршрут эсминца Defender у побережья Крыма и другие секретные документы подобрали на одной из автобусных остановок в Великобритании. Как они туда попали, узнал Сергей Елкин.
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Из документов следует, что британский эсминец намеренно прошел у побережья Крыма, чтобы выразить поддержку Украине. При этом не исключалась агрессивная реакция российского флота, сообщает BBC.
Инцидент с британским эсминцем возле берегов Крыма подтвердил: НАТО будет все чаще демонстрировать, что считает полуостров украинским, а Украину - союзником, пишет Константин Эггерт.