 Defender у берегов Крыма, или Умеют ли британцы хранить секреты? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.06.2021

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Европа

Defender у берегов Крыма, или Умеют ли британцы хранить секреты?

Маршрут эсминца Defender у побережья Крыма и другие секретные документы подобрали на одной из автобусных остановок в Великобритании. Как они туда попали, узнал Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина: Гвардейцы Королевской гвардии Великобритании маршируют мимо автобусной остановки, выбрасывая документы, на которых написано Секреты и Секретно. Мужчина на остановке, подбирая их, звонит по мобильному телефону: Алло, это Би-Би-Си?

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    Автор: Сергей Елкин


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