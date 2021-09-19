DDoS-атака - распределенная атака типа "отказ в обслуживании" (от английского Distributed Denial of Service).

DDoS-атака (от английского Distributed Denial of Service, распределенная атака типа "отказ в обслуживании") - разновидность хакерских нападений, когда атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров с намерением довести до отказа компьютерную систему, попавшую под удар. Обычно целью DDoS-атак становятся вычислительные системы хорошо защищенных крупных компаний или правительственных организаций.