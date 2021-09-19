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DDoS-атака

DDoS-атака - распределенная атака типа "отказ в обслуживании" (от английского Distributed Denial of Service).

DDoS-атака (от английского Distributed Denial of Service, распределенная атака типа "отказ в обслуживании") - разновидность хакерских нападений, когда атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров с намерением довести до отказа компьютерную систему, попавшую под удар. Обычно целью DDoS-атак становятся вычислительные системы хорошо защищенных крупных компаний или правительственных организаций.

Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Мощные DDoS-атаки заблокировали работу сайта "Новой газеты" 19.09.2021

Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов связывает хакерскую атаку с публикациями издания о выборах в России. Вскоре после восстановления работы сайта на него обрушилась еще более мощная атака.
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"Яндекс" сообщил об отражении крупнейшей в истории кибератаки 09.09.2021

По сообщению российской компании, мощность DDoS-атаки составила более 20 млн запросов в секунду. Источником кибератаки стал ботнет Meris.
Office of Russian Internet company Yandex in Moscow, Russia. AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Office of Russian Internet Company Yandex in Moscow Russia AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

"Яндекс" сообщил о масштабной кибератаке на свои серверы 08.09.2021

Серверы компании "Яндекс" были атакованы 4 и 5 сентября. Факт кибератаки подтвердили несколько источников.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Издание "Проект" временно лишилось возможности размещать посты в Instagram 30.04.2021

Instagram присвоил аккаунту "Проекта" статус умершего человека. Коллектив издания сталкивался с DDoS-атакой на сайт и блокировкой ролика на YouTube после расследования о женах Кадырова.
Parler-Logo auf einem Handy vor einem Bildschirm mit dem Parler-Schriftzug. Einen Tag nach Google haben auch Apple und Amazon die in konservativen Kreisen verbreitete Social-Media-App Parler bis auf Weiteres aus ihren Diensten verbannt. Viele Trump-Anhänger, die sich von Netzwerken wie Twitter oder Facebook gegängelt fühlten, sind in den letzten Monaten zu Parler umgezogen. (Themenbild, Symbolbild)

Соцсеть Parler частично восстановлена с помощью россиян 19.01.2021

Интернет-адреса платформы, популярной среди сторонников Трампа, теперь принадлежат фирме, которой руководят двое россиян. Эта фирма ранее сотрудничала с расистскими веб-сайтами и сайтами правительства России.

27.03.2020, Berlin: Der Schriftzug Robert Koch-Institut steht über dem Eingang des Gebäudes. Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt weiter. Foto: Carsten Koall/dpa | Verwendung weltweit

В ФРГ Институт имени Роберта Коха подвергся кибератаке 28.10.2020

Сайт Института имени Роберта Коха на протяжении двух часов оставался недоступным из-за DDoS-атаки. Только в конце минувшей недели нападению подверглось здание RKI в Берлине.
Screenshot des Wikipedia-Artikels zu Deutschland https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland 15 Jahre Wikipedia - Die freie Enzyklopädie

"Википедия" получила 2,5 миллиона долларов на безопасность 11.09.2019

Предприниматель Крейг Ньюмарк перечислил "Википедии" крупную сумму на защиту от хакеров. Ранее им удалось кратковременно парализовать работу интернет-энциклопедии..
10.03.2017 MOSCOW, RUSSIA - MARCH 10, 2017: Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin seen after the sixth meeting of the High-Level Russian-Turkish Cooperation Council. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A Moscow Russia March 10 2017 Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin Lakes After The sixth Meeting of The High Level Russian Turkish Cooperation Council Mikhail Metzel TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A

Экс-сотрудник Пригожина рассказал о провокациях против журналистов 08.11.2018

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина организовывали провокации против Forbes и писателя Дмитрия Быкова, а также DDoS-атаки на ряд СМИ, сообщил Андрей Михайлов в интервью "Новой газете".
MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 18, 2018: Voting booths during the 2018 Russian presidential election at a polling station. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

ЦИК России сообщил об отраженной DDoS-атаке 18.03.2018

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала об отраженной DDoS-атаке на сайт ЦИК, которая была проведена с IP-адресов, находящихся в 15 странах.

17.10.2016 +++ A picture taken on October 17, 2016 shows an employee walking behind a glass wall with machine coding symbols at the headquarters of Internet security giant Kaspersky in Moscow. / AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / TO GO WITH AFP STORY BY Thibault MARCHAND (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Готова ли Германия к атакам хакеров? 17.01.2017

Не только немецкие спецслужбы, но и независимые специалисты по интернет-безопасности опасаются влияния хакеров на предстоящие осенью выборы в бундестаг. Детали - у DW.
Brussels, Belgium, 2016, Hackers, Picture by Jonas Gilles Â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JonasxGilles Brussels Belgium 2016 Hackers Picture by Jonas Gilles â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JonasxGilles

Ведомство уголовной полиции готовит иск после хакерской атаки на его серверы 03.01.2017

Сайт Федерального ведомства по уголовным делам, на который полиция просила очевидцев теракта на рождественской ярмарке в Берлине загружать видео и фото случившегося, 20 декабря атаковали неизвестные хакеры.

ST PETERSBURG, RUSSIA - SEPTEMBER 19, 2016: A customer uses a self pay kiosk in a Sberbank branch. Peter Kovalev/TASS |

Хакеры атаковали крупнейшие российские банки 09.11.2016

Хакерской атаке, продолжавшейся два дня, подверглись пять банков, входящих в первую десятку финансовых институтов России. В DDoS-волне участвовали десятки тысяч машин из 30 стран.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Computer Code ist am 20.11.2011 auf einem Bildschirm in Köln zu sehen. Hacker haben die Internetseite des britischen Innenministeriums kurzzeitig lahmgelegt. Die Seite konnte am Samstagabend für einige Stunden teilweise nicht aufgerufen werden, funktionierte am Sonntag aber wieder problemlos. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter warnten Hacker der Gruppe Anonymous, dass die Seite von nun an jeden Samstag lahmgelegt werden könnte. Foto: Oliver Berg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

DDoS-атака на крупнейшие сайты затронула десятки миллионов IP-адресов 22.10.2016

Компания Dyn по итогам предварительного расследования кибернападения, которое обрушило Twitter, Amazon и другие сайты, сообщила, что речь шла о "сложной, крайне дисперсной атаке с участием десятков миллионов IP-адресов".
Ein Mann arbeitet am 12.07.2014 in Kaufbeuren (Bayern) an der Tastatur eines Laptops. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

В Киеве опровергли сообщения о блокировании хакерами работы ЦИК 25.10.2014

Сайт ЦИК Украины подвергается DDoS-атакам, однако их уровень пока сравнительно невысок, сообщило украинское ведомство в Киеве.
The NATO emblem is seen before a defence ministers meeting at the NATO headquarters in Brussels on October 22, 2013. NATO defence ministers meet, formally discussing alliance cyber-defences and operations in Afghanistan and Kosovo. AFP PHOTO/JOHN THYS (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

"КиберБеркут" взломал сайты НАТО 16.03.2014

Ответственность взяла на себа украинская хакерская группировка. Руководство альянса заявило, что DDoS-атаки не помешали работе организации.
Russia, Moscow, Kremlin and Saint Basil's Cathedral, Red Square

Хакеры атакуют российские сайты 14.03.2014

Сайты российского президента и Банка России подверглись мощным хакерским атакам. Специалисты пытаются предотвратить дальнейшие сбои в работе сайтов.
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