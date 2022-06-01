 Датчане высказались за участие в оборонной политике ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 01.06.2022

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Европа

Датчане высказались за участие в оборонной политике ЕС

Учитывая результаты референдума, Дания сможет теперь направлять своих солдат для участия в военных миссиях ЕС и помогать партнерам по ЕС в разработке новых систем вооружений.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Две трети населения Дании (66,9%) высказались за отмену положения, предполагающего отказ государства от участия в формировании общей оборонной политики ЕС. За сохранение этого положения выступают 33,1% подданных королевства. Результаты референдума на эту тему, прошедшего в среду, 1 июня, огласила вечером того же дня премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Теперь Дания сможет участвовать в работе по обеспечению безопасности и обороны ЕС, в частности - подключать своих солдат к военным миссиям ЕС и помогать партнерам в разработке новых систем вооружений.

До сих пор эта скандинавская страна принимала участие лишь в гражданских миссиях Евросоюза и была единственным членом ЕС, который не участвовал в формировании общей оборонной политики. Этой позиции королевство придерживалось 30 лет. 

"Четкий сигнал Путину"

4,3 млн человек в Дании обладают правом голоса. Явка на референдуме составила 65,8%. На фоне войны России против Украины большинство политических партий, включая правящих социал-демократов, высказались за отмену положения о неучастии Дании в формировании оборонной политики ЕС.

По словам премьера Метты Фредериксен, Дания "послала очень четкий сигнал своим союзникам в НАТО и Европе, а также - российскому президенту Владимиру Путину". "Мы показываем: когда Путин вторгается в свободную и независимую страну и угрожает стабильности Европы, мы усиливаем поддержку друг друга", - добавила она.

В свою очередь, глава Еврокомиcсии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что, по ее убеждению, это решение "принесет пользу не только Дании, но и ЕС".

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    Автор: Марина Барановская


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