 Дарья Касаткина войдет в десятку лучших теннисисток мира | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2022

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Россия

Дарья Касаткина войдет в десятку лучших теннисисток мира

Дарья Касаткина одолела американку Шелби Роджерс в финале турнира в Сан-Хосе. Эта победа стала 200-й в карьере российской теннисистки.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (Калифорния). В воскресенье, 7 августа, она обыграла в финале американку Шелби Роджерс со счетом 6:7, 6:1, 6:2. Призовой фонд турнира составил 758 тысяч долларов США.

Победа в финале стала 200-й в карьере Касаткиной. Этот результат позволит ей вернуться в десятку лучших теннисисток мира в рейтинге WTA. Впервые она займет в этом списке девятое место.

Дарья Касаткина совершила каминг-аут

Дарья Касаткина - первая ракетка России. В июле она открыто заявила о своей гомосексуальности. "Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь", - заметила она в интервью спортивному блогеру Вите Кравченко. На вопрос, есть ли у нее девушка, теннисистка ответила: "Да".

Признание Касаткиной прозвучало в тот же день, когда в Госдуму РФ внесли законопроект о запрете "пропаганды нетрадиционных отношений" в кино, соцсетях и СМИ.

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    Автор: Виктор Вайц


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