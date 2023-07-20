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ЧВК "Вагнер" потерял в Украине 22 тысячи человек убитыми

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

За время войны в Украине погиб почти каждый третий наемник из ЧВК "Вагнер", сообщил один из командиров этого формирования. Заявленные потери превышают официальные данные о погибших за всю войну СССР в Афганистане.

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Могилы наемников ЧВК "Вагнер", погибших в Украине
Могилы наемников ЧВК "Вагнер", погибших в УкраинеФото: REUTERS

Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" вечером в среду, 19 июля.

По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.

Заявленные на канале потери ЧВК  "Вагнер" на 46 процентов выше, чем официальное число погибших советских военных за всю войну в Афганистане (15 051 человек) и в четыре раза выше безвозвратных потерь российской армии в Первой чеченской войне, указывает радиостанция "Свобода". Город с населением в 22 тысячи человек был бы больше, чем сотни различных городов в России, например, Бологое, Омутнинск и Ряжск.

Самые высокие озвученные потери России

Раскрытые командиром ЧВК потери - самые высокие из тех, которые сообщались в России официальными и полуофициальными источниками. Москва умалчивает о погибших. Последний раз министерство обороны РФ приводило общее число убитых в сентябре 2022 года - 5937 человека.

Тогда такая оценка критиковалась даже в российском сообществе, выступающем в поддержку войны против Украины: утверждалось, что речь идет лишь о военнослужащих российской армии, без учета других силовых структур и подразделений, участвующих в войне.

В июле издания "Медуза" и "Медиазона" выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев войны в Украине погибли около 47 тысяч российских военных. Если эта оценка верна, и верно сообщение в вагнеровском канале, то почти каждый второй убитый россиянин в Украине - это наемник ЧВК "Вагнер".

Передислокация в Беларусь

Группа "Вагнер" объявиля, что завершило свое участие в войне. 19 июля в интернете было опубликовано видео с главой ЧВК Евгением Пригожиным, в котором он заявил, что на фронте "происходит позор, в котором нам не нужно участвовать".

По словам Маркса, до 10 тысяч вагнеровцев передислоцируются в Беларусь, еще 15 тысяч находятся в отпусках. Он не уточнил, сколько наемников приняли предложение министерства обороны РФ о подписании контрактов с ним.  

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