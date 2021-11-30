 COVID-19: коэффициент заражаемости в ФРГ немного снизился | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2021

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Германия

COVID-19: коэффициент заражаемости в ФРГ немного снизился

Значение коэффициента заражаемости в Германии составило 452,2 случая на 100 тысяч жителей - чуть менее, чем накануне. Вирус SARS-CoV-2 за сутки был выявлен еще у 45,7 тысячи человек.

Пациента с COVID-19 доставляют в больницу Ганновера

Пациента доставляют в больницу Ганновера (фото из архива)

Впервые за несколько недель семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии несколько снизился. На утро вторника, 30 ноября, его значение составило 452,2 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Днем ранее показатель был равен 452,4 (новый максимум с начала пандемии), а неделей ранее - чуть менее чем 400.

Число новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей в течение семи дней является важным индикатором. Так, 8 ноября этот показатель в ФРГ превысил порог в 200 и, таким образом, предыдущий максимум с начала пандемии в декабре 2020 года (197,6). С тех пор практически ежедневно регистрировались новые пиковые значения.

Согласно данным RKI, в течение минувших 24 часов по всей стране было зарегистрировано 45 753 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 836 813 жителей ФРГ.

За сутки умерли 388 пациентов с COVID-19

Федеральное правительство и власти земель 18 ноября установили, что будут ориентироваться преимущественно на частоту госпитализаций и считать ее решающим критерием для ужесточения мер борьбы с пандемией. Значение показывает, сколько человек на 100 000 жителей попадает на лечение в больницу в течение семи дней с COVID-19.

От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за последние сутки в стране умерли 388 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 101 344. Выздоровели 4,89 млн человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс жителей в течение семи дней на 29 ноября составляло 5,52.

Правило 2G

Превышение коэффициентом отметки в 3 служит сигналом для вступления в силу так называемого правила 2G, при котором обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19 ("genesen"), либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft") при посещении общественных мероприятий.

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    Автор: Дарья Брянцева


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