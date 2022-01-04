 Сильнейший снегопад оставил в США без света свыше 850 тысяч домохозяйств | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Сильнейший снегопад оставил в США без света свыше 850 тысяч домохозяйств

На Восточном побережье США из-за стихии отменены или задержаны тысячи рейсов, парализована работа общественного транспорта и федеральных учреждений в Вашингтоне. Не менее пяти человек погибли.

Снег в Вашингтоне

Снег в Вашингтоне (фото из архива)

Сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Как передала в понедельник, 3 января, Национальная метеорологическая служба страны, в столице - Вашингтоне - выпало до 23 сантиметров осадков. Непогода парализовала работу общественного транспорта и ряда федеральных учреждений.

Без света остались свыше 850 тысяч домохозяйств

По данным портала FlightAware, на 04.30 мск 4 января из-за непогоды были отменены более 4900 рейсов, в том числе 3173 - в США и из страны, задержаны еще около 6775 рейсов.

Как передала американская газета USA Today, без света и электроэнергии остались свыше 850 тысяч домохозяйств, не менее пяти человек погибли.

Байден около получаса не мог покинуть президентский борт

Президент США Джозеф Байден, который провел выходные в Уилмингтоне (штат Делавэр), смог вернуться в столицу на борту президентского лайнера Air Force One. Однако затем ему пришлось провести около получаса в самолете, поскольку сотрудники авиабазы Эндрюс расчищали снег на взлетном поле, чтобы подкатить трап. После этого глава государства отказался от того, чтобы по традиции добраться до Белого дома на борту президентского вертолета. В итоге Байдена доставил в столицу автокортеж.

Температурные рекорды столетней давности 

Последствия непогоды ощущались также в штатах Вирджиния, Мэриленд, Нью-Джерси и Северной Каролине.

В феврале 2021 года метеорологи фиксировали в Соединенных Штатах сильнейшие морозы. На середину месяца тогда около 70% территории страны было покрыто снегом, минусовая температура в ряде мест побила рекорды столетней давности.

Смотрите также:

  • Даниель ван Хейль. Зимний ландшафт

    Каким видят снег известные художники

    Фламандская жемчужина

    Фламандский художник Даниель ван Хейль прославился своими зимними пейзажами уже в XVI веке. Они реалистичны и в то же время романтичны. Техника кажется удивительно современной, великолепно передан цвет. Не случайно один из зимних ландшафтов ван Хейля относится к жемчужинам собрания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

  • Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу

    Каким видят снег известные художники

    Неудачная охота

    "Охотники на снегу" - одна из самых знаменитых картин Питера Брейгеля Старшего. Это часть цикла. Написана в 1565 году на дереве. Опущенные головы охотников, понурость собак и один-единственный трофей говорят о том, что охота явно была неудачной. Белизна снега подчеркивает хмурую атмосферу зимнего дня.

  • Франц Марк. Зимний ландшафт

    Каким видят снег известные художники

    Девушка на снегу

    А здесь настроение совсем другое: утро, солнечные блики на снегу. На фоне зимнего баварского пейзажа прогуливается девушка. Она кокетливо повернула голову. Это Мария Франк - художница, с которой в начале своей карьеры познакомился Франц Марк, один из самых ярких представителей немецкого экспрессионизма. Позже он ушел добровольцем на фронт Первой мировой и был убит под Верденом осколком снаряда.

  • Фредерик Эдвин Чёрч. Айсберги

    Каким видят снег известные художники

    По следам Франклина

    Экспедиция офицера британского военно-морского флота Франклина - два судна и 129 членов экипажа - пропала в арктических льдах в 1845-47 годах. Среди тех, кто ее искал, был американец Фредерик Эдвин Черч. Во время путешествия он делал наброски к картине "Айсберги". Картина была представлена широкой публике в 1861 году. Ее назвали тогда самым выдающимся произведением искусства, созданным в США.

  • Винсент Ван Гог. Две крестьянки копаются в поле со снегом

    Каким видят снег известные художники

    Холодный день

    Эту картину Винсент Ван Гог написал во время своего лечения в больнице в Сен-Реми. Главное в ней - не крестьянки, ищущие на заснеженном поле оставленные случайно в земле картофелины, но зимний пейзаж - холодный и тревожный. Даже солнечный диск на горизонте не делает его более приветливым.

  • Иван Шультце. Зимний закат

    Каким видят снег известные художники

    В России и в эмиграции

    Русский художник немецкого происхождения Иван Шультце был до 1917 года придворным пейзажистом. Потом эмигрировал. Жил во Франции, много путешествовал и много выставлялся. Ивана Шультце считается мастером лирического пейзажа, что подтвержает и эта его работа - "Зимний закат".

  • Фанни Чурберг. Зимний пейзаж

    Каким видят снег известные художники

    Финский романтизм

    "Финский романтизм" - так называют стиль, в котором работала во второй половине XIX века художница Фанни Чурберг. Она училась живописи сначала в Финляндии, потом в Дюссельдорфе. Влияние дюссельдорфской пейзажной школы видно в ее работах, которые, тем не менее, остаются, без сомнения, оригинальными, значительно отличаясь от пейзажей ее немецких современников.

  • Йохен Ауэ. Зимний ландшафт II

    Каким видят снег известные художники

    Закрытый мир

    Йохен Ауэ считается одним из самых ярких представителей художественного андерграунда в ГДР. Снег в его картинах - важный изобразительный элемент. Эта выполненная в холодных тонах работа рассказывает о закрытости и барьерах. Зритель вместе с художником смотрит на сугробы и неприветливый лес, отделяющий их от домов, в которых живут люди. Как добраться, как достучаться до них?

    Автор: Элина Ибрагимова


Смотреть видео 01:59

Транспортный коллапс из-за сильных снегопадов в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Падал черный снег, или Как жители Кузбасса страдают от грязного воздуха  

Когда Берлин в снегу  

Реклама

Самые читаемые

Самая красивая деревня Германии выглядит так (фото)  

Смерть на Новый год: что известно о погибшем в белорусской Речице  

Ожидать ли сильного подорожания продуктов питания в Германии?  