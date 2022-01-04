Сильнейший снегопад оставил в США без света свыше 850 тысяч домохозяйств

Сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Как передала в понедельник, 3 января, Национальная метеорологическая служба страны, в столице - Вашингтоне - выпало до 23 сантиметров осадков. Непогода парализовала работу общественного транспорта и ряда федеральных учреждений.
Без света остались свыше 850 тысяч домохозяйств
По данным портала FlightAware, на 04.30 мск 4 января из-за непогоды были отменены более 4900 рейсов, в том числе 3173 - в США и из страны, задержаны еще около 6775 рейсов.
Как передала американская газета USA Today, без света и электроэнергии остались свыше 850 тысяч домохозяйств, не менее пяти человек погибли.
Байден около получаса не мог покинуть президентский борт
Президент США Джозеф Байден, который провел выходные в Уилмингтоне (штат Делавэр), смог вернуться в столицу на борту президентского лайнера Air Force One. Однако затем ему пришлось провести около получаса в самолете, поскольку сотрудники авиабазы Эндрюс расчищали снег на взлетном поле, чтобы подкатить трап. После этого глава государства отказался от того, чтобы по традиции добраться до Белого дома на борту президентского вертолета. В итоге Байдена доставил в столицу автокортеж.
Температурные рекорды столетней давности
Последствия непогоды ощущались также в штатах Вирджиния, Мэриленд, Нью-Джерси и Северной Каролине.
В феврале 2021 года метеорологи фиксировали в Соединенных Штатах сильнейшие морозы. На середину месяца тогда около 70% территории страны было покрыто снегом, минусовая температура в ряде мест побила рекорды столетней давности.
Смотрите также:
-
Каким видят снег известные художники
Фламандская жемчужина
Фламандский художник Даниель ван Хейль прославился своими зимними пейзажами уже в XVI веке. Они реалистичны и в то же время романтичны. Техника кажется удивительно современной, великолепно передан цвет. Не случайно один из зимних ландшафтов ван Хейля относится к жемчужинам собрания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
-
Каким видят снег известные художники
Неудачная охота
"Охотники на снегу" - одна из самых знаменитых картин Питера Брейгеля Старшего. Это часть цикла. Написана в 1565 году на дереве. Опущенные головы охотников, понурость собак и один-единственный трофей говорят о том, что охота явно была неудачной. Белизна снега подчеркивает хмурую атмосферу зимнего дня.
-
Каким видят снег известные художники
Девушка на снегу
А здесь настроение совсем другое: утро, солнечные блики на снегу. На фоне зимнего баварского пейзажа прогуливается девушка. Она кокетливо повернула голову. Это Мария Франк - художница, с которой в начале своей карьеры познакомился Франц Марк, один из самых ярких представителей немецкого экспрессионизма. Позже он ушел добровольцем на фронт Первой мировой и был убит под Верденом осколком снаряда.
-
Каким видят снег известные художники
По следам Франклина
Экспедиция офицера британского военно-морского флота Франклина - два судна и 129 членов экипажа - пропала в арктических льдах в 1845-47 годах. Среди тех, кто ее искал, был американец Фредерик Эдвин Черч. Во время путешествия он делал наброски к картине "Айсберги". Картина была представлена широкой публике в 1861 году. Ее назвали тогда самым выдающимся произведением искусства, созданным в США.
-
Каким видят снег известные художники
Холодный день
Эту картину Винсент Ван Гог написал во время своего лечения в больнице в Сен-Реми. Главное в ней - не крестьянки, ищущие на заснеженном поле оставленные случайно в земле картофелины, но зимний пейзаж - холодный и тревожный. Даже солнечный диск на горизонте не делает его более приветливым.
-
Каким видят снег известные художники
В России и в эмиграции
Русский художник немецкого происхождения Иван Шультце был до 1917 года придворным пейзажистом. Потом эмигрировал. Жил во Франции, много путешествовал и много выставлялся. Ивана Шультце считается мастером лирического пейзажа, что подтвержает и эта его работа - "Зимний закат".
-
Каким видят снег известные художники
Финский романтизм
"Финский романтизм" - так называют стиль, в котором работала во второй половине XIX века художница Фанни Чурберг. Она училась живописи сначала в Финляндии, потом в Дюссельдорфе. Влияние дюссельдорфской пейзажной школы видно в ее работах, которые, тем не менее, остаются, без сомнения, оригинальными, значительно отличаясь от пейзажей ее немецких современников.
-
Каким видят снег известные художники
Закрытый мир
Йохен Ауэ считается одним из самых ярких представителей художественного андерграунда в ГДР. Снег в его картинах - важный изобразительный элемент. Эта выполненная в холодных тонах работа рассказывает о закрытости и барьерах. Зритель вместе с художником смотрит на сугробы и неприветливый лес, отделяющий их от домов, в которых живут люди. Как добраться, как достучаться до них?
Автор: Элина Ибрагимова