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ЧМ-2030 пройдет в шести странах на трех континентах

Александра Иванова
5 октября 2023 г.

Странами - хозяйками мирового первенства по футболу 2030 года станут Уругвай, Парагвай, Аргентина, Марокко, Испания и Португалия, сообщила ФИФА.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино на виртуальном заседании совета ФИФА в Цюрихе, 4 октября 2023 года
Президент ФИФА Джанни Инфантино на виртуальном заседании совета ФИФА в ЦюрихеФото: FIFA/REUTERS

Странами - хозяйками чемпионата мира по футболу 2030 года впервые выступят государства, расположенные на трех различных континентах, а именно: в Южной Америке, Африке и Европе. По решению Международной федерации футбола (ФИФА, FIFA), обнародованному в среду, 4 октября, игры первенства будут проходить Уругвае, Парагвае, Аргентине, Марокко, Испании и Португалии.

В 2030 году чемпион мира по футболу на первенстве ФИФА определится в сотый раз в истории. Предполагается, что чемпионат откроется в Уругвае - стране - хозяйке первого ЧМ в 1930 году. Как пояснил президент ФИФА Джанни Инфантино, игра пройдет "там, где все началось," - на знаменитом стадионе Estádio Centenário в столице страны Монтевидео.

Далее последуют матчи в Аргентине и Парагвае, затем - игры в Марокко, Испании и Португалии. "В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются", - заявил Инфантино.

Изначально провести ЧМ-2030 хотели совместно три южноамериканские страны Уругвай, Парагвай и Аргентина. Однако ФИФА отклонила эту заявку.

План по проведению мирового первенства на трех континентах, обнародованный 4 октября, еще должен быть одобрен на конгрессе ФИФА в июле 2024 года, однако эксперты называют этот шаг формальностью.

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