Число заявок на убежище в Германии упало на 30 процентов

В 2024 году власти ФРГ получили около 230 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, годом ранее - 329 тысяч, пишет WamS. МВД представит официальную статистику в ближайшие дни.

В 2024 году в Германии число ходатайств о предоставлении убежища сократилось на 30 процентов, составив около 230 тысяч. Об этом газета Welt am Sonntag (WamS) пишет в пятницу, 3 января, со ссылкой на собеседников из правительственных кругов.

Годом ранее власти ФРГ получили 329 тысяч подобных заявок. Министерство внутренних дел Германии представит окончательную статистику в ближайшие дни.

Пиковые годы соискания убежища в ФРГ

В истории Германии годовое число ходатайств об убежище превышало нынешний уровень лишь шесть раз: в период югославских войн 1991-1993 годов, на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов и в 2023-м, отмечает издание.

Досрочно уходящее федеральное правительство на протяжении нескольких месяцев подчеркивало свои успехи в сокращении притока соискателей убежища, однако использовало в качестве ориентира лишь 2023 год. При этом в 2022-м, который стал первым полном годом пребывания "светофорной коалиции" у власти, количество ходатайств об убежище выросло на 47 процентов по сравнению с 2021 годом, поясняет WamS. В 2023-м этот показатель увеличился на 51 процент в сравнении с предшествующим годом.