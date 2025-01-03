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Число заявок на убежище в Германии упало на 30 процентов

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

В 2024 году власти ФРГ получили около 230 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, годом ранее - 329 тысяч, пишет WamS. МВД представит официальную статистику в ближайшие дни.

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Человек перед нарисованными на асфальте флагами Евросоюза и Германии
Годовое число ходатайств об убежище в ФРГ шесть раз превышало нынешний уровеньФото: Oliver Boehmer/picture alliance

В 2024 году в Германии число ходатайств о предоставлении убежища сократилось на 30 процентов, составив около 230 тысяч. Об этом газета Welt am Sonntag (WamS) пишет в пятницу, 3 января, со ссылкой на собеседников из правительственных кругов.

Годом ранее власти ФРГ получили 329 тысяч подобных заявок. Министерство внутренних дел Германии представит окончательную статистику в ближайшие дни.

Пиковые годы соискания убежища в ФРГ

В истории Германии годовое число ходатайств об убежище превышало нынешний уровень лишь шесть раз: в период югославских войн 1991-1993 годов, на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов и в 2023-м, отмечает издание.

Досрочно уходящее федеральное правительство на протяжении нескольких месяцев подчеркивало свои успехи в сокращении притока соискателей убежища, однако использовало в качестве ориентира лишь 2023 год. При этом в 2022-м, который стал первым полном годом пребывания "светофорной коалиции" у власти, количество ходатайств об убежище выросло на 47 процентов по сравнению с 2021 годом, поясняет WamS. В 2023-м этот показатель увеличился на 51 процент в сравнении с предшествующим годом.

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