Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание"

В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
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Следственный комитет Беларуси объявил о задержании почти 200 человек, оставивших "циничные комментарии". Их обвиняют в возбуждении вражды и оскорблении представителя власти.
Поправки об ужесточении наказаний за оскорбление ветеранов внесены и в административный, и в уголовный кодекс. Новые меры были согласованы после дела против Навального о "клевете на ветерана".