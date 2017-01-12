Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

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Подозревать Дональда Трампа и его команду в причастности к организации штурма Капитолия 6 января - это абсурд, уверен соратник экс-президента Джейсон Миллер. Он считает такие обвинения попыткой демократов отвлечь внимание от провальной политики Байдена. Джейсон Миллер 6 января 2021-го несколько раз говорил с Дональдом Трампом и даже помогал президенту готовить заявление по поводу штурма Капитолия.