 Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году? | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Подозревать Дональда Трампа и его команду в причастности к организации штурма Капитолия 6 января - это абсурд, уверен соратник экс-президента Джейсон Миллер. Он считает такие обвинения попыткой демократов отвлечь внимание от провальной политики Байдена. Джейсон Миллер 6 января 2021-го несколько раз говорил с Дональдом Трампом и даже помогал президенту готовить заявление по поводу штурма Капитолия.

Смотреть видео 25:59

Другие сюжеты в медиатеке

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: Липовые дипломы и шпионские страсти

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники?

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе 08.02.2013

Читайте также

An explosion caused by a police munition is seen while supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S., January 6, 2021. Reuters photographer Leah Millis: Thousands of supporters of then-President Donald Trump, a Republican, stormed the U.S. Capitol on Jan. 6 in a failed attempt to overturn the recent election and prevent Joe Biden, a Democrat, from becoming the next president. It was the worst attack on the seat of the U.S. government since the War of 1812. I arrived at the west side of the U.S. Capitol before the Trump supporters overwhelmed police lines, and I documented the chaos that ensued for the next seven hours. At one point I heard the crowd chanting heave-ho and thought they must be breaking in through the doors. I didn't want to risk getting crushed or injured by the massive crowd, which was hostile toward members of the media and had already assaulted several of my colleagues that day. I chose to risk climbing some scaffolding that had been erected for the upcoming inauguration to give me a better view. The Capitol had already been breached via different entrances, but the fight for this entrance went on for hours. Capitol and D.C. Metropolitan police officers engaged in hand-to-hand combat with the mob of Trump supporters and in the process multiple officers were severely injured. Four people would die that day and a police officer attacked by protesters died the next day. Four officers later took their own lives. Eventually, law enforcement was able to successfully push the crowd back. At 5:04 p.m. to disperse the remaining protesters, they used a flash-bang grenade, which released a blinding light that illuminated the U.S. Capitol building. To me, the explosion of the grenade captured the violence and shock of the day: American citizens attacking and breaching their own country's Capitol building. The haunting sight of the American flag flying above the entire scene, casting a shadow onto

Год со дня штурма Капитолия: чему этот день научил США 06.01.2022

Аресты, уголовные дела и продолжающееся расследование - спустя год после беспорядков в Вашингтоне очевидно, что раскол в американском обществе не преодолен.

May 19, 2019 - Washington, D.C, United States - U.S. Capitol building is seen in Washington, U.S., May 19, 2019. Washington United States PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190519_zaa_n230_1283 Copyright: xAuroraxSamperiox

СМИ: Трамп пытается помешать расследованию штурма Капитолия 08.10.2021

Экс-президент США пытается не допустить дачи показаний четырех бывших советников участникам спецкомиссии Палаты представителей по событиям 6 января в Вашингтоне, пишут Politico и The Washington Post.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Vice President Mike Pence stand while making remarks about early results from the 2020 U.S. presidential election in the East Room of the White House in Washington, U.S., November 4, 2020. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Ждать ли досрочной отставки Дональда Трампа? 08.01.2021

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа демократы требуют досрочной отставки действующего президента США. DW выясняет, насколько вероятен этот сценарий.

07.11.2020 President-elect Joe Biden speaks, Saturday, Nov. 7, 2020, in Wilmington, Del. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool) |

Команда Джо Байдена назвала его приоритеты 09.11.2020

Джо Байден, который по прогнозам ведущих американских СМИ победил на выборах, сосредоточится на борьбе с пандемией и дискриминацией. Трамп анонсировал выступление в эфире Fox News, однако не появился в указанное время.