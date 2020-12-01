Что собирается делать белорусская оппозиция в случае смены смены власти?

Есть ли у белорусской оппозиции план на будущее? Какими она представляет себе внешнюю политику, экономику, финансы, судебную систему, органы внутренних дел после ожидаемого ей "дня отлета самолета" Лукашенко?

На такие вопросы отвечали участники пресс-конференции, которую проводили 4 декабря онлайн представители Народного антикризисного управления (НАУ). Они считают необходимым обеспечить контролируемый переходный период и минимизировать связанные с этим риски внутриполитического и внешнеполитического характера.

Нужен стабилизационный план с участием ЕС и России

"Нелегитимный президент ведет Беларусь к военной диктатуре, фактически сегодня на всех должностях ответственными руководителями являются люди в погонах. Наша задача - не дать превратить страну в концлагерь", - заявил руководитель НАУ бывший дипломат Павел Латушко. Он назвал "непредсказуемыми" последствия политического кризиса в стране для экономики, благополучия людей и безопасности в регионе.

В октябре 2020 года Светлана Тихановская была у канцлера Ангелы Меркель

Во избежание таких последствий НАУ призывает усилить внешнее давление на минский режим, в том числе за счет расширения персональных санкционных списков и наращивания мер экономического воздействия. Важным считается также расширение международного признания Светланы Тихановской в качестве Национального лидера и выработка стабилизационного плана для Беларуси с участием ЕС и России.

"НАУ не планирует определять внешнеполитические приоритеты и "разворачивать" страну на Восток или на Запад, - подчеркнул отвечающий за внешнюю политику Анатолий Котов. - Белорусское общество само решит этот вопрос в ходе и после новых президентских выборов".

На международное взаимодействие НАУ рассчитывает и в сфере экономики, основными задачами называет лишение Лукашенко возможности наращивать госдолг и распродавать стратегические активы страны. А приоритеты после смены власти - обеспечение финансовой поддержки страны, разработка экономической реформы, оптимизация госрасходов, поддержка незащищенных групп населения.

Реформа органов внутренних дел

Специалист в области юстиции Михаил Кирилюк считает важным в переходный период "осуществить отстранение, увольнение лиц, подозреваемых в совершении и сокрытии служебных преступлений, преступлений против человечности, фальсификаций". Новый набор, по его словам, может производиться из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, но только из тех, кто не запятнал себя участием в совершении или сокрытии преступлений.

Новой Беларуси будут нужны правоохранители с незапятнанной репутацией

"Нам очень нужны незапятнанные профессионалы из старой системы в новой форме, под новым руководством, возможно, гражданского министра, с новой штатной структурой. Необходимо будет поднять престиж профессии полицейского", - отметил в свою очередь ответственный в НАУ за вопросы безопасности, МВД и Минобороны Вадим Прокопьев. По его словам, при разработке реформы органов внутренних дел учитывался опыт Грузии и других стран, а в качестве консультантов привлекались действующие сотрудники полиции США и Канады.

На очереди в разработке экспертов НАУ - планы кадровой реформы, а также в сфере спорта и культуры.

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