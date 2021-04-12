Что происходит на границе Украины и России (фотогалерея)

Нарушения режима прекращения огня в Донбассе вызвали рост военного присутствия с обеих сторон российско-украинской границы. США отправляют корабли в Черное море, а Запад обещает поддержку Киеву.
Смотрите также:
После пандемии представители Украины не поедут в Минск на переговоры по Донбассу - Киев более не считает Беларусь посредником. Об альтернативах белорусской столицы как переговорной площадки - DW.
Глава МИД Великобритании и госсекретарь США вновь призвали Москву к деэскалации и напомнили об ее обязательствах в рамках ОБСЕ.
Россия должна прояснить характер передвижения своих вооруженных сил на границе с Украиной и деэскалировать ситуацию, говорится в совместном заявлении Берлина и Парижа.
Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на переднем крае обороны на востоке страны.
Президент Турции выразил надежду, что обострившийся конфликт на востоке Украины удастся решить дипломатическим путем, на основе уважения принципа территориальной целостности страны.
Очередное обострение ситуации в Донбассе и маневры российской армии у границ Украины связаны с желанием Кремля вынудить Зеленского подписать "новый мир" с Россией, считает Сергей Руденко.