 Что происходит на границе Украины и России (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.04.2021

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Украина

Что происходит на границе Украины и России (фотогалерея)

Нарушения режима прекращения огня в Донбассе вызвали рост военного присутствия с обеих сторон российско-украинской границы. США отправляют корабли в Черное море, а Запад обещает поддержку Киеву.

  • Российская самоходная гаубица делает залп

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев разной степени интенсивности в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять солдат украинских войск и пятилетний мальчик на территории "ДНР".

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Украина - родина для многих русских

    По международному праву, подконтрольная сепаратистам часть Донбасса является территорией Украины, однако на ней живут около 400 000 человек, имеющих российское гражданство. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


  • Российская самоходная гаубица делает залп

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев разной степени интенсивности в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять солдат украинских войск и пятилетний мальчик на территории "ДНР".

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Украина - родина для многих русских

    По международному праву, подконтрольная сепаратистам часть Донбасса является территорией Украины, однако на ней живут около 400 000 человек, имеющих российское гражданство. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотрите также:

  • Разрушенные дома в поселке Широкино на Азове

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Последнее наступление

    Некогда популярный курорт Широкино под Мариуполем стал одной из горячих точек конфликта в Донбассе. Сегодня пляжи поселка усеяны минами, а жители бежали от обстрелов и боев. Штурм Широкино начался 10 февраля 2015-го - через две недели после обстрела Мариуполя боевиками "ДНР", когда погибли десятки гражданских лиц. Правительственным войскам тогда удалось отодвинуть фронт на несколько километров.

  • Разбитая машина в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    За годы конфликта - десятки погибших

    По данным "Восточноукраинского центра общественных инициатив", в Широкино были убиты 12 местных жителей, 24 получили ранения - это лишь те, чьи имена удалось установить. За годы конфликта в боях под поселком погибли по меньшей мере 58 украинских военных. С февраля 2016-го поселок полностью под контролем Украины. Бои за Широкино стали последней крупной наступательной операцией украинских сил.

  • Разрушенные дома в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Широкино закрыто для гражданских лиц

    До конфликта в Широкино жили около 1800 человек, а летом приезжали несколько тысяч туристов. Сейчас курортная инфраструктура полностью разрушена, последние мирные жители покинули поселок в июне 2015 года. Сегодня большинство из них проживает в соседнем Мариуполе, а Широкино закрыто для гражданских лиц.

  • Солдат с украинским флагом в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Военные - единственные жители поселка

    Сейчас в Широкино находятся только военные. В 2015 году велись разговоры о его демилитаризации. Однако после протестов жителей соседнего Мариуполя против вывода украинских войск из поселка от этой идеи отказались.

  • Мужчина сидит на берегу моря - рядом колючая проволока и бетонные заграждения

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Укрепленный пляж

    На некогда заполненном отдыхающими пляже - бетонные укрепления против десанта противника. Сейчас в море, которое помнит смех и забавы детей, никто не купается. Военные говорят, что здесь они в зоне видимости сепаратистов.

  • Разрушенное здание школы в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Восстановлению не подлежит

    Большинство домов в поселке во время боев были разрушены или сильно повреждены - в том числе широкинская школа, что на фото. Бывший глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский еще в 2015 году заявил, что поселок восстановлению не подлежит - проще построить заново.

  • Разрушенная широкинская школп

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    В широкинской школе

    До войны в школе поселка учились около 130 детей. В разрушенных классных комнатах до сих пор разбросаны учебники, тетради и журналы.

  • 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Опасность - на каждом шагу

    На фотографии - 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась. Ставить предупредительные таблички из-за тотальной заминированности территории в Широкино попросту не имеет смысла. "Один год войны - пять лет разминирования, - поясняет военный, который сопровождает корреспондента DW. - Вот и считайте".

  • Церковь Преподобного Сергия Радонежского в Широкино

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Церковь у "Шпиля Пушкина"

    Церковь Преподобного Сергия Радонежского - одно из немногих зданий в Широкино, которые избежали значительных повреждений. Холм, под которым расположена церковь, широкинцы называли "Шпиль Пушкина" - по местной легенде, поэт останавливался здесь по пути в ссылку.

  • Бетонные тетраподы, перекрывшие дорогу

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Тетраподы на защите Мариуполя

    Бетонные тетраподы используются для строительства волнорезов - сооружений, защищающих береговую линию от разрушения. В начале конфликта на востоке Украины многотонные конструкции установили между Широкино и Мариуполем, чтобы перекрыть путь в город танкам со стороны самопровозглашенных республик.

  • На улицах Мариуполя

    Курорт-призрак на Азове: Широкино на седьмой год конфликта в Донбассе

    Между войной и миром - несколько километров

    От Широкино до восточных окраин Мариуполя - по прямой менее десяти километров, а до центра - двадцать. Полумиллионный город сегодня живет мирной жизнью. По результатам одного из опросов Мариуполь даже вошел в десятку самых комфортных городов Украины - несмотря на близость к линии разграничения и проблемы с экологией.

    Автор: Николай Бердник


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