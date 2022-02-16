 Что ожидает лихачей на пункте сбора вторсырья (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.01.2022

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По Германии

Что ожидает лихачей на пункте сбора вторсырья (фото)

Пять километров в час - такое выдержит не каждый, но водителям в Гамбурге приходится - например, если нужно расстаться со старым телевизором или мебелью.

Фейковый скоростной радар в Гамбурге

Гамбург • Пять километров в час - такое ограничение скорости действует на территории пункта приема вторичного сырья в гамбургском районе Хуммельсбюттель, но многие водители соответствующий знак, установленный на въезде, просто игнорируют - не желают тащиться со скоростью пешехода на последних метрах к заветной цели, стремясь побыстрее избавиться от мусора и ненужных вещей, чтобы заняться другими делами. Например, продолжить дома ремонт, заехать в мебельный магазин, посадить в саду куст роз или выбрать новый телевизор.

Что принимают на пунктах вторсырья

В таких центрах - Recyclinghof или Wertstoffcenter - жители немецких городов и сельских коммун могут бесплатно расстаться со старой мебелью, бытовой техникой, садовыми и прочими отходами, которые не помещаются в контейнеры для бытового мусора или запрещены для утилизации таким способом - например, люминесцентных ламп, автомобильных аккумуляторов, остатков бытовой химии или краски и даже отслуживших свой срок солнечных батарей.

В разных местах  действуют свои правила относительно количества и так далее, но в общем и целом работают такие центры везде примерно одинаково. Привозишь все ненужное на своей машине или прицепе - говоришь сотруднику центра, что привез - тот называет тебе номера контейнеров или площадок, куда это нужно нести или сбрасывать, заехав на рампу.

Фейковый скоростной радар в Гамбурге

Фейковый скоростной радар в Гамбурге

Настоящий радар в одном из немецких городов

Настоящий радар в одном из немецких городов

Фейковые радары - не редкость

Некоторое время назад решить проблему поголовного несоблюдения скоростного режима в этом месте помог случай. Один из клиентов привез на утилизацию фейковый стационарный радар. Такие самодельные макеты иногда пытаются устанавливать жители улиц, уставшие от лихачей. Однако власти подобным народным инициативам не очень рады и требуют все удалить - особенно, если псевдо-радар размещен на общественной территории.

Зачем добру пропадать - решили специалисты по вторичному сырью, дали кандидату на утилизацию второй шанс - установили на въезде в центр. По информации агентства dpa, поделившегося фотографиями объекта, нерабочий радар действует замечательно. Правда, как сообщила газета Hamburger Morgenpost со ссылкой на руководство центра, мера носит все же временный характер. Фейковый радар уже привлек внимание к теме - выполнил задачу, так что через какое-то время будет убран.  

Смотрите также: 

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  • Штрафы за канистры в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

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  • Мусор вдоль дорог

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

  • Нелегеальная утилизация краски

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

  • Крупногабаритный мусор

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

  • Нелегальная утилизация электроприборов

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

  • Строительный мусор в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

  • Растительные отходы

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

  • Автомобильные шины

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

  • Мотоцикл в поле

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

  • Нелегальная утилизация автомобиля

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

  • За собаками убирает хозяин

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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