 Что осталось от украинского села Русская Лозовая под Харьковом (24.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Что осталось от украинского села Русская Лозовая под Харьковом (24.05.2022)

Корреспондент DW Матиас Бёлингер побывал в Русской Лозовой, украинском селе под Харьковом, откуда недавно были вытеснены ВС РФ.

Смотреть видео 01:58

Другие сюжеты в рубрике: Украина

Клиника в киевском пригороде Гостомель возобновила работу. Среди прочего там оказывают и психологическую помощь.

Как и кто оказывает пережившим оккупацию в Гостомеле психологическую помощь (24.05.2022) 24.05.2022

Гепарды, леопарды, мардеры и гаубицы - каково их предназначение для второй фаза войны в Украине.

Почему Украине срочно нужны немецкие вооружения? (23.05.2022) 23.05.2022

Станции метро в Харькове с перового дня войны стали бомбоубежищами.

Жизнь в подземке: что происходит на самом деле в Харькове (23.06.2022) 23.05.2022

Репортаж DW о производстве труб и насосов, с которым связан Дмитрий Пумпянский, доверенное лицо Путина.

Олигархи Путина в Чехии: история одного завода (13.05.2022) 17.05.2022

Читайте также

Фотохроника войны в Украине - 17 мая

Фотохроника войны в Украине - 17 мая 17.05.2022

Эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 16 мая

Фотохроника войны в Украине - 16 мая 16.05.2022

Освобожденные села Харьковской области, разрушенная техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для российских солдат и другие снимки. Фотогалерея DW.

15.05.2022, Ukraine, Charkiw: Ukrainische Soldaten ruhen sich in einem kürzlich zurückeroberten Dorf nördlich von Charkiw im Osten der Ukraine aus. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

85-й день войны России против Украины: главные события 19.05.2022

Украинская армия с начала контрнаступления в Харьковской области освободила уже 23 населенных пункта. Сенат США поддержал выделение Украине помощи на сумму в 40 млрд долларов.

Internationale Raumstation über der Erde, ISS

Немецкий астронавт: Война в Украине видна из космоса 20.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.