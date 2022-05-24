Что осталось от украинского села Русская Лозовая под Харьковом (24.05.2022)

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Корреспондент DW Матиас Бёлингер побывал в Русской Лозовой, украинском селе под Харьковом, откуда недавно были вытеснены ВС РФ.
Эвакуация раненых с "Азовстали", снимки из Харьковской области и военного госпиталя в Запорожье, похороны, посевная и другие снимки. Фотогалерея DW.
Освобожденные села Харьковской области, разрушенная техника на реке Северский Донец, вагоны-рефрижераторы для российских солдат и другие снимки. Фотогалерея DW.
Украинская армия с начала контрнаступления в Харьковской области освободила уже 23 населенных пункта. Сенат США поддержал выделение Украине помощи на сумму в 40 млрд долларов.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.
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