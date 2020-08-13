Что находят археологи до прокладки газопровода (фото)

Обервелленборн • Могильник времен Римской империи обнаружен в ходе раскопок перед прокладкой газопровода в восточногерманской земле Тюрингия. Как сообщает информационное агентство dpa, археологи извлекли из земли около Обервелленборна в общей сложности почти четыре десятка погребальных урн, а также погребальный инвентарь - металлические ножи, пинцеты и один меч. Они датируются первым веком нашей эры. Все найденные предметы сейчас направлены на реставрацию.

Фотографии с места раскопок в Тюрингии

Место раскопок в Тюрингии

Одна из погребальных урн, обнаруженных около Обервелленборна

Предмет из железа, найденный в могильнике

Могильник первого века нашей эры расположен на возвышенности

Этот могильник - не первый в регионе. Пять лет назад в тюрингской коммуне Шёпс в другом месте с древнеримскими захоронениями было обнаружено семьдесят погребальных урн.

Археологи продолжают работу

Как отмечает dpa со ссылкой на ученых, всего за время раскопок вдоль маршурта нового газопровода с лета прошлого года было найдено несколько доисторических и средневековых поселений. Археологические работы вдоль 100-километровой трассы между Зоннебергом и Грайцем продолжатся до 2022 года.

Смотрите также: