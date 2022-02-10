 Что может президент Германии, а что не может | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.02.2022

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Германия

Что может президент Германии, а что не может

В воскресенье, 13 февраля, в Германии пройдут выборы президента страны. Его избирают члены Федерального собрания, которое созывается исключительно с этой целью. DW - о полномочиях первого лица государства.

Дворец Бельвю в Берлине - резиденция федерального президента

Дворец Бельвю в Берлине - резиденция федерального президента

Саммит, встреча в верхах, переговоры на высшем уровне... Когда говорят, что в таких мероприятиях принимает участие лидер Германии, то имеют в виду канцлера. Глава немецкого правительства и в самом деле "рулит" в ФРГ, но в государственной иерархии он занимает только третье место, уступая второе председателю бундестага. А на первом - федеральный президент. Так что по большому счету лидер Германии - не руководитель исполнительной власти, а все-таки глава государства. Хотя полномочия у него не очень большие. 

В настоящее время этот пост занимает Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). И он же баллотируется на второй срок. В том, что именно за него в воскресенье, 13 февраля, проголосует большинство членов Федерального собрания, никто в Германии не сомневается. 

Как избирают президента ФРГ

Президента Германии избирают не на всеобщих выборах, а в ходе голосования в Федеральном собрании, которое созывается исключительно для этой цели и не позднее, чем за тридцать дней до окончания полномочий действующего главы государства. Федеральное собрание состоит из депутатов бундестага и равного количества делегатов от земельных парламентов (ландтагов). 

При этом выборщиками с мест необязательно должны быть сами региональные парламентарии. Представленные в ландтагах партии часто делегируют в Федеральное собрание своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров, героев светской хроники. Порой такая практика приводит к курьезам.

Так, в 2004 году баварский Христианско-социальный союз отправил в Берлин княгиню Глорию фон Турн унд Таксис (Gloria von Thurn und Taxis), рассчитывая, что проголосует она "правильно" - за кандидата правившей тогда консервативно-либеральной коалиции Хорста Кёлера (Horst Köhler). Но своевольная княгиня взяла да и поддержала его соперницу Гезину Шван (Gesine Schwan), выдвинутую социал-демократами и "зелеными", да еще и публично объявила об этом.

Кто может стать президентом ФРГ

Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз. 

Франк-Вальтер Штайнмайер принимает поздравления с избранием президентом Германии

Первый раз Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом в 2017 году.

В Германии президент обладает не такими обширными полномочиями, как, например, в соседней Франции, в России или в Соединенных Штатах. В ФРГ эта должность скорее репрезентативная, а реальное управление страной находится в руках правительства во главе с федеральным канцлером. Тем не менее, все же не корректно сравнивать его в этом отношении с британской королевой.

Не хозяин Белого дома, но и не английская королева

В отличие от Веймарской республики, в нынешней Германии президент выполняет политически нейтральные функции. Он является надпартийной фигурой и в связи с этим на время пребывания у власти должен приостановить членство в политических партиях.  

Президент ФРГ представляет страну на международной арене, заключает соглашения с другими государствами, аккредитует и принимает послов. Согласно Основному закону ФРГ, он также участвует в формировании правительства. Так, именно федеральный президент формально вносит в парламент кандидатуру федерального канцлера и затем приводит его к присяге. Президент также имеет право распустить парламент, если кандидатура канцлера после трех раундов голосования не наберет в бундестаге абсолютное большинство голосов, или если федеральный канцлер утратил доверие парламента.

Члены нового правительства Германии после назначения на свои посты федеральным президентом Штайнмайером

Члены нового правительства Германии после назначения на свои посты федеральным президентом Штайнмайером

Кроме того, президент назначает и освобождает от должности министров - но только по предложению федерального канцлера. Так что процедура назначения носит формальный характер и фактического влияния на состав кабинета президент не оказывает. Кроме того, в его обязанности входит назначение и освобождение от должности федеральных судей, чиновников федерального уровня и офицеров.

Президент ФРГ последним после министров правительства и федерального канцлера ставит свою подпись под федеральными законами - только после этого они вступают в силу. В истории ФРГ было восемь случаев, когда президент отказался подписывать закон. Последние два произошли в 2006 году. Тогда президент Хорст Кёлер не стал ставить свою подпись под двумя документами - поправками к закону об обеспечении безопасности полетов, от которых впоследствии было решено отказаться, и изменениями в закон об информации для потребителей.

Помиловать может, командовать армией - нет

Наконец, федеральному президенту принадлежит право помилования на федеральном уровне. А вот правом объявлять амнистию президент ФРГ не обладает. Он также не наделен полномочиями верховного главнокомандующего: в мирное время эти функции исполняет министр обороны, а в случае войны - федеральный канцлер. 

Бундестаг или бундесрат в случае нарушения президентом законов могут обратиться в Федеральный конституционный суд. Именно этот суд имеет право отрешить главу государства от должности, если признает его виновным в умышленном нарушении конституции. Однако подобных прецедентов в истории ФРГ не было.

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    Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков


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