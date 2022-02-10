Что может президент Германии, а что не может

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В воскресенье, 13 февраля, в Германии пройдут выборы президента страны. Его избирают члены Федерального собрания, которое созывается исключительно с этой целью. DW - о полномочиях первого лица государства.
Саммит, встреча в верхах, переговоры на высшем уровне... Когда говорят, что в таких мероприятиях принимает участие лидер Германии, то имеют в виду канцлера. Глава немецкого правительства и в самом деле "рулит" в ФРГ, но в государственной иерархии он занимает только третье место, уступая второе председателю бундестага. А на первом - федеральный президент. Так что по большому счету лидер Германии - не руководитель исполнительной власти, а все-таки глава государства. Хотя полномочия у него не очень большие.
В настоящее время этот пост занимает Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). И он же баллотируется на второй срок. В том, что именно за него в воскресенье, 13 февраля, проголосует большинство членов Федерального собрания, никто в Германии не сомневается.
Как избирают президента ФРГ
Президента Германии избирают не на всеобщих выборах, а в ходе голосования в Федеральном собрании, которое созывается исключительно для этой цели и не позднее, чем за тридцать дней до окончания полномочий действующего главы государства. Федеральное собрание состоит из депутатов бундестага и равного количества делегатов от земельных парламентов (ландтагов).
При этом выборщиками с мест необязательно должны быть сами региональные парламентарии. Представленные в ландтагах партии часто делегируют в Федеральное собрание своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров, героев светской хроники. Порой такая практика приводит к курьезам.
Так, в 2004 году баварский Христианско-социальный союз отправил в Берлин княгиню Глорию фон Турн унд Таксис (Gloria von Thurn und Taxis), рассчитывая, что проголосует она "правильно" - за кандидата правившей тогда консервативно-либеральной коалиции Хорста Кёлера (Horst Köhler). Но своевольная княгиня взяла да и поддержала его соперницу Гезину Шван (Gesine Schwan), выдвинутую социал-демократами и "зелеными", да еще и публично объявила об этом.
Кто может стать президентом ФРГ
Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.
В Германии президент обладает не такими обширными полномочиями, как, например, в соседней Франции, в России или в Соединенных Штатах. В ФРГ эта должность скорее репрезентативная, а реальное управление страной находится в руках правительства во главе с федеральным канцлером. Тем не менее, все же не корректно сравнивать его в этом отношении с британской королевой.
Не хозяин Белого дома, но и не английская королева
В отличие от Веймарской республики, в нынешней Германии президент выполняет политически нейтральные функции. Он является надпартийной фигурой и в связи с этим на время пребывания у власти должен приостановить членство в политических партиях.
Президент ФРГ представляет страну на международной арене, заключает соглашения с другими государствами, аккредитует и принимает послов. Согласно Основному закону ФРГ, он также участвует в формировании правительства. Так, именно федеральный президент формально вносит в парламент кандидатуру федерального канцлера и затем приводит его к присяге. Президент также имеет право распустить парламент, если кандидатура канцлера после трех раундов голосования не наберет в бундестаге абсолютное большинство голосов, или если федеральный канцлер утратил доверие парламента.
Члены нового правительства Германии после назначения на свои посты федеральным президентом Штайнмайером
Кроме того, президент назначает и освобождает от должности министров - но только по предложению федерального канцлера. Так что процедура назначения носит формальный характер и фактического влияния на состав кабинета президент не оказывает. Кроме того, в его обязанности входит назначение и освобождение от должности федеральных судей, чиновников федерального уровня и офицеров.
Президент ФРГ последним после министров правительства и федерального канцлера ставит свою подпись под федеральными законами - только после этого они вступают в силу. В истории ФРГ было восемь случаев, когда президент отказался подписывать закон. Последние два произошли в 2006 году. Тогда президент Хорст Кёлер не стал ставить свою подпись под двумя документами - поправками к закону об обеспечении безопасности полетов, от которых впоследствии было решено отказаться, и изменениями в закон об информации для потребителей.
Наконец, федеральному президенту принадлежит право помилования на федеральном уровне. А вот правом объявлять амнистию президент ФРГ не обладает. Он также не наделен полномочиями верховного главнокомандующего: в мирное время эти функции исполняет министр обороны, а в случае войны - федеральный канцлер.
Бундестаг или бундесрат в случае нарушения президентом законов могут обратиться в Федеральный конституционный суд. Именно этот суд имеет право отрешить главу государства от должности, если признает его виновным в умышленном нарушении конституции. Однако подобных прецедентов в истории ФРГ не было.
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