Что говорят о Беларуси мировые рейтинги (фотогалерея)

Чем Беларуси стоит гордиться, а над чем - работать? Какова в стране ситуация с коррупцией, условиями для ведения бизнеса, уровнем доходов и гендерным равенством? DW заглянула в международные рейтинги.
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В 2019 году Израиль по-прежнему занимал первое место в Глобальном индексе милитаризации, подготовленном экспертами в Бонне. Россия заняла в индексе седьмую, а Германия - 106 строчку.
Международная правозащитная организация Transparency International представила ежегодный Индекс восприятия коррупции. Россия с 30 баллами в списке на 129-м месте из 180 возможных.
Правозащитная организация опубликовала рейтинг свободы печати за 2020 год. И осудила Китай за цензуру и контроль за СМИ во время эпидемии. Россия расположилась между Гондурасом и Конго.
В том, что касается коррупции, Германия входит в десятку наиболее благополучных стран. Ситуация, считают эксперты, была бы еще лучше при более строгих правилах финансирования политических партий.