Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 900

Число погибших после сильного землетрясения в турецкой провинции Измир возросло до 37, 885 - ранены. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило агентство Anadolu.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уточнил, что медицинская помощь в настоящий момент оказывается 243 пострадавшим, восемь из них находятся в реанимации, трое - в критическом состоянии. Коджа добавил, что 15 пациентов прооперировали, их жизням уже ничего не угрожает.

Министр назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной, добавив, что специалисты вынуждены реагировать на последствия землетрясения в условиях пандемии. По словам главы ведомства, врачи работают с соблюдением всех мер предосторожности, введенных из-за COVID-19.

Из под завалов извлечены около 100 человек

Между тем спасатели продолжают поиски выживших. Так, по данным турецкой телерадиокомпании TRT, из под завалов на месте обрушившегося восьмиэтажного здания извлекли мать с тремя детьми. Один из них, по словам министра здравоохранения, впоследствии скончался. Между тем под руинами остается еще один ее ребенок, передала TRT.

По данным министра экологии и градостроительства Марата Курума, всего из-из под обломков помогли выбраться около 100 человек. На месте работают 5 тыс. спасателей и порядка 20 поисковых собак.

Тысячи человек провели ночь во временных пристанищах

Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что тысячам пришлось провести ночь во временных пристанищах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал, что инфраструктура будет в кратчайшие сроки отстроена заново. "Каждое землетрясение напоминает нам, что наша страна расположена в (сейсмически. - Ред.) опасной зоне", - добавил он.

Сильное землетрясение произошло в пятницу, 30 октября, в провинции Измир на западе Турции. В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар. Очаг залегал на глубине 16,5 км. Агентство Anadolu передало, что магнитуда составляла 6,6. По данным агентства Reuters, она достигала 7. Директор обсерватории Кандилли Университета Богазичи и Института сейсмических исследований Халук Озенер позднее сообщил о небольшом по силе цунами в Сеферхисаре.

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