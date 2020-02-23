Число пострадавших в результате землетрясения в Турции превысило 900

Врачи вынуждены лечить раненых после землетрясения в Измире в условиях пандемии. Медицинская помощь оказывается 243 пострадавшим. Из под завалов извлечены около 100 человек.
Число погибших после сильного землетрясения в турецкой провинции Измир возросло до 37, 885 - ранены. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило агентство Anadolu.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа уточнил, что медицинская помощь в настоящий момент оказывается 243 пострадавшим, восемь из них находятся в реанимации, трое - в критическом состоянии. Коджа добавил, что 15 пациентов прооперировали, их жизням уже ничего не угрожает.
Министр назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной, добавив, что специалисты вынуждены реагировать на последствия землетрясения в условиях пандемии. По словам главы ведомства, врачи работают с соблюдением всех мер предосторожности, введенных из-за COVID-19.
Между тем спасатели продолжают поиски выживших. Так, по данным турецкой телерадиокомпании TRT, из под завалов на месте обрушившегося восьмиэтажного здания извлекли мать с тремя детьми. Один из них, по словам министра здравоохранения, впоследствии скончался. Между тем под руинами остается еще один ее ребенок, передала TRT.
По данным министра экологии и градостроительства Марата Курума, всего из-из под обломков помогли выбраться около 100 человек. На месте работают 5 тыс. спасателей и порядка 20 поисковых собак.
Мэр Измира Тунч Сойер сообщил, что тысячам пришлось провести ночь во временных пристанищах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал, что инфраструктура будет в кратчайшие сроки отстроена заново. "Каждое землетрясение напоминает нам, что наша страна расположена в (сейсмически. - Ред.) опасной зоне", - добавил он.
Сильное землетрясение произошло в пятницу, 30 октября, в провинции Измир на западе Турции. В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар. Очаг залегал на глубине 16,5 км. Агентство Anadolu передало, что магнитуда составляла 6,6. По данным агентства Reuters, она достигала 7. Директор обсерватории Кандилли Университета Богазичи и Института сейсмических исследований Халук Озенер позднее сообщил о небольшом по силе цунами в Сеферхисаре.
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