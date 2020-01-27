В результате землетрясения на западе Турции ранены свыше сотни человек, есть погибшие

Сильное землетрясение произошло в пятницу, 30 октября, в провинции Измир на западе Турции. В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар. Очаг залегал на глубине 16,5 км. Агентство Anadolu передало, что магнитуда составляла 6,6. По данным агентства Reuters, она достигала 7.

По предварительным данным, в результате землетрясения погибли четыре человека, 120 получили ранения. В МВД Турции сообщили, что в районах Борнова и Байраклы города Измир разрушены шесть жилых зданий. Мэр Измира Тунч Сойер в свою очередь отметил, что повреждено до 20 жилых построек.

Для острова Самос объявлено предупреждение о цунами

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались в целом ряде провинций на западе Турции.

По данным Reuters, для греческого острова Самос в Эгейском море объявлено предупреждение о цунами.

В августе 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,6 близ турецкого города Измит в 90 километрах к югу от Стамбула погибли свыше 17 тыс. человек.

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