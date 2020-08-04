 Суточный прирост случаев коронавируса в ФРГ - самый высокий с начала мая | Новости из Германии о Германии | DW | 13.08.2020

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Германия

Суточный прирост случаев коронавируса в ФРГ - самый высокий с начала мая

Число округов ФРГ, в которых не фиксируются новые случаи инфицирования заметно сократилось. Более 44 000 человек, протестированных в Баварии, в том числе 900 с подтвержденным заражением, не получили результатов тестов.

Тестирование туристов на автобане

Тестирование туристов на автобане

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Германии достиг самого высокого уровня с начала мая. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), к утру четверга, 13 августа, в стране заражение вирусом SARS-CoV-2 подтверждено у 1445 человек. Более высокое число новых случаев (1639) было зафиксировано 1 мая. Общее число заразившихся в Германии с начала пандемии приближается к 220 тысячам (219 964). За последние сутки в стране от последствий легочного заболевания COVID-19скончались еще четыре пациента (9211 - с начала распространения инфекции).

Количество округов в ФРГ, в которых не фиксируютсяновые случаи заражения, за последние недели заметно сократилось. "Это очень тревожная тенденция. Необходимо принять меры, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуация", - заявили в RKI. Среди регионов, в которых наблюдается наибольший рост новых случаев заражения - федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия и Гамбург.

Провал системы тестирования в Баварии

Накануне стало известно, что 44 тысячи человек, протестированных на наличие коронавируса после возвращение в Баварию из эпидемиологически опасных регионов, до сих пор не получили результатов анализа. В том числе и около 900 человек, тесты которых оказались положительными. На специальной пресс-конференции министр здравоохранения Баварии Мелани Хумль (Melanie Huml) заявила, что проблема возникла из-за неожиданно высокого спроса на бесплатное тестирование, а также ручной передачи данных. По ее словам, все 900 человек, чей тест оказался положительным, будут проинформированы уже в четверг.

Начиная с 25 июля, люди, возвращающиеся в Баварию из отпусков, могут добровольно пройти тестирование в трех аэропортах, а также на главных вокзалах Мюнхена и Нюрнберга и на трех мобильных пунктах на трансграничных автобанах А3, А8, А93. По данным главы Минздрава Баварии, за это время было сделано около 85 тыс. тестов. Проблема возникла в основном с результатами тестирования, проведенного на вокзалах и автобанах. Здесь было взято около 60 тыс. тестов.

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    Автор: Марина Борисова


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